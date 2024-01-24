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Картошка по-деревенски с очень вкусным соусом: пошаговый видеорецепт

Оксана Ханас
Фото: stockking/freepik

Такая картошка особенно понравится детям. Соус с чесноком и зеленью дополнит ее ярким вкусом.

Картофель по-деревенски – альтернатива жареной картошке. Запеченные брусочками кусочки картофеля с вкусным соусом – лучшее, что можно предложить на ужин. Особенно понравится такое блюдо детям. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Тати Чуднова.

Картофель по-деревенски

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт;
  • кипяток;
  • соль.

Для приправы:

  • соль – 1 ч. л;
  • сухой чеснок – 1 ч. л;
  • красный перец – 1/2 ч. л;
  • паприка – 1 ч. л;
  • крахмал – 1 ст. л;
  • масло – 3 ст. л.

Для соуса:

  • сметана – 3 ст. л;
  • майонез – 1 ст. л;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • зелень.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, нарезать крупными дольками, сложить в миску и залить кипятком. Добавить соль и оставить на 20 минут под крышкой.

Затем воду слить, добавить специи, крахмал, растительное масло и перемешать. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, 20-25 минут.

Все ингредиенты для соуса перемешать. Чеснок перед добавлением в сметану пропустить через пресс, а зелень мелко порубить.

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