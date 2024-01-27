Сытный еврейский завтрак: как приготовить шакшуку с овощами

Шакшука – это блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и специй, которое подается на завтрак со свежей питой.

Шакшука — это вкусная яичница на овощной подушке, которая считается национальным блюдом в большинстве арабских стран и в Израиле. Но исторические данные говорят о том, что придумано блюдо было в магрибских владениях Османской империи (северные части Марокко, Алжира и Туниса) в середине XVI века после того, как помидоры были впервые завезены на территорию государства испанским конкистадором Эрнаном Кортесом. Рецептом традиционной шакшуки, как готовят ее в еврейской кухне, поделился сайт "Просторецепты".

Ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

болгарский перец – половинка;

чеснок – 2 зубчика;

яйца – 4 шт.;

зира – 1 ч. л.;

перец чили – 1 маленький стручок;

томатная паста – 1 ч. л. с горкой;

вода – 150 мл;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

любимая свежая зелень – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Помидор, болгарский перец и лук нарежьте кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Перец можно взять замороженный, а помидоры – консервированные в томатном соке.

Шаг 2

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите лук в сковороду и поджарьте до мягкости.

Шаг 3

Добавьте помидоры и болгарский перец и тушите их вместе с луком, пока овощи не станут мягкими и начнут выделять сок.

Шаг 4

Добавьте в сковороду чеснок и перец чили. Если хотите блюдо поострее, чили порежьте колечками вместе с семечками. Если хотите получить умеренно острое блюдо, положите стручок перца в сковороду целиком.

Шаг 5

Добавьте к овощам соль, черный перец и молотую зиру, чтобы придать блюду восточный аромат.

Шаг 6

Разведите томатную пасту в воде или возьмите томатный сок и добавьте в сковороду. Потушите все еще несколько минут.

Шаг 7

Разбейте яйца на получившуюся овощную подушку, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 8

Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте, пока яйца не станут такой консистенции, которую вы любите. Это может занять от 2 до 5 минут.

Шаг 9

Вы можете выложить шакшуку на тарелки или готовить в маленькой порционной сковороде, чтобы подать блюдо не перекладывая. Перед подачей посыпьте шакшуку свежей резанной зеленью, чтобы добавить блюду ярких красок и аромата.

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