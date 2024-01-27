Сытный еврейский завтрак: как приготовить шакшуку с овощами
Шакшука – это блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и специй, которое подается на завтрак со свежей питой.
Шакшука — это вкусная яичница на овощной подушке, которая считается национальным блюдом в большинстве арабских стран и в Израиле. Но исторические данные говорят о том, что придумано блюдо было в магрибских владениях Османской империи (северные части Марокко, Алжира и Туниса) в середине XVI века после того, как помидоры были впервые завезены на территорию государства испанским конкистадором Эрнаном Кортесом. Рецептом традиционной шакшуки, как готовят ее в еврейской кухне, поделился сайт "Просторецепты".
Ингредиенты:
- лук репчатый – 1 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- болгарский перец – половинка;
- чеснок – 2 зубчика;
- яйца – 4 шт.;
- зира – 1 ч. л.;
- перец чили – 1 маленький стручок;
- томатная паста – 1 ч. л. с горкой;
- вода – 150 мл;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- любимая свежая зелень – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Помидор, болгарский перец и лук нарежьте кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Перец можно взять замороженный, а помидоры – консервированные в томатном соке.
Шаг 2
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите лук в сковороду и поджарьте до мягкости.
Шаг 3
Добавьте помидоры и болгарский перец и тушите их вместе с луком, пока овощи не станут мягкими и начнут выделять сок.
Шаг 4
Добавьте в сковороду чеснок и перец чили. Если хотите блюдо поострее, чили порежьте колечками вместе с семечками. Если хотите получить умеренно острое блюдо, положите стручок перца в сковороду целиком.
Шаг 5
Добавьте к овощам соль, черный перец и молотую зиру, чтобы придать блюду восточный аромат.
Шаг 6
Разведите томатную пасту в воде или возьмите томатный сок и добавьте в сковороду. Потушите все еще несколько минут.
Шаг 7
Разбейте яйца на получившуюся овощную подушку, посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 8
Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте, пока яйца не станут такой консистенции, которую вы любите. Это может занять от 2 до 5 минут.
Шаг 9
Вы можете выложить шакшуку на тарелки или готовить в маленькой порционной сковороде, чтобы подать блюдо не перекладывая. Перед подачей посыпьте шакшуку свежей резанной зеленью, чтобы добавить блюду ярких красок и аромата.
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