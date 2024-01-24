Салат "Цветной": рецепт яркого и питательного блюда
Свежие овощи делают салат полезным и добавляют ему ярких красок. Его можно готовить как самостоятельное блюдо, а можно подавать как добавку к гарниру.
В хмурые зимние дни хочется ярких красок. И если за окном их пока не наблюдается, создайте их для себя на столе. Рекомендуем вам приготовить яркий и вкусный салат "Цветной" по рецепту автора кулинарного блоге "Вкусные рецепты на каждый день". Он радует глаз и очень вкусный.
Салат "Цветной"
Ингредиенты:
- горошек – 1 банка;
- говядина – 300 гр;
- перец (желтый и красный) – 2 шт;
- помидор – 2 шт;
- огурец – 1 шт;
- специи: соль, перец, красный перец – по вкусу;
- чеснок – 2 зубчика;
- соевый соус – 2 ст. л;
- масло – 50 мл;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Говядину отварить и нарезать соломкой. Почистить и нарезать перцы соломкой. В помидорах выбрать серединку, мясистую часть порезать соломкой. Нарезать огурец соломкой. Выложить сцеженный консервированный горошек.
Выжать чеснок, добавить к нему немного красного острого перца, черного перца и сверху на них вылить кипящее масло. Посолить, полить соевым соусом, добавить мелко порубленную зелень и перемешать.
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