Салат "Цветной": рецепт яркого и питательного блюда

Свежие овощи делают салат полезным и добавляют ему ярких красок. Его можно готовить как самостоятельное блюдо, а можно подавать как добавку к гарниру.

В хмурые зимние дни хочется ярких красок. И если за окном их пока не наблюдается, создайте их для себя на столе. Рекомендуем вам приготовить яркий и вкусный салат "Цветной" по рецепту автора кулинарного блоге "Вкусные рецепты на каждый день". Он радует глаз и очень вкусный.

Салат "Цветной"

Ингредиенты:

горошек – 1 банка;

говядина – 300 гр;

перец (желтый и красный) – 2 шт;

помидор – 2 шт;

огурец – 1 шт;

специи: соль, перец, красный перец – по вкусу;

чеснок – 2 зубчика;

соевый соус – 2 ст. л;

масло – 50 мл;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Говядину отварить и нарезать соломкой. Почистить и нарезать перцы соломкой. В помидорах выбрать серединку, мясистую часть порезать соломкой. Нарезать огурец соломкой. Выложить сцеженный консервированный горошек.

Выжать чеснок, добавить к нему немного красного острого перца, черного перца и сверху на них вылить кипящее масло. Посолить, полить соевым соусом, добавить мелко порубленную зелень и перемешать.

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