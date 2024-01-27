Секреты старинной украинской кухни: рецепт лемишки от Евгения Клопотенко (видео)
Украинская лемишка готовится из гречневой муки с добавлением вяленого мяса или сала. Рецепт очень прост в приготовлении и удивит вас своим насыщенным и необычным вкусом.
Лемишка — это блюдо старинной украинской кухни, которое чем-то напоминает гречневый хлеб и деруны одновременно. Это своеобразная запеканка с вяленым мясом или салом. Гречневая мука для этого блюда сначала заваривается кипятком, а потом запекается в печи до готовности. Рецептом лемишки с мациком поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Вы можете выбрать любое сыровяленое мясо или колбасу, например, балык, прошутто или хамон. Но Евгений Клопотенко советует использовать именно украинский мацик, чтобы сохранить аутентичность вкусного блюда.
Ингредиенты
- мука гречневая – 300 г;
- кипяток – 800 г;
- мацык – 300 г;
- соль – по вкусу;
- растительное масло – для смазывания формы.
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Приготовление
Шаг 1
Гречневую муку смешайте с солью, залейте крутым кипятком и тщательно перемешайте, чтобы мука хорошо запарилась и не образовались комочки.
Шаг 2
Мацык мелко нарежьте, добавьте к запаренной муке и еще раз хорошо перемешайте.
Шаг 3
Подготовьте керамическую форму для запекания, смажьте ее растительным маслом. Выложите гречневое тесто в форму и запекайте в духовке при температуре 180°C около получаса.
Шаг 4
Готовую лемишку остудите на решетке, не вынимая из формы.
Шаг 5
Нарежьте лемишку на порционные куски, разложите по тарелкам и подавайте со сметаной и тонкими слайсами мацика.
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