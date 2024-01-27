Ананасовый перевернутый пирог: легкий рецепт от Джейми Оливера
Перевернутый пирог получается очень нежным и красивым. Он отлично подойдет для душевного чаепития в семейном кругу.
Перевернутый пирог с ананасами – это один из самых простых и вкусных десертов на свете, который не потребует от вас сложных манипуляций с тестом или поиска редких ингредиентов. По словам известного шеф-повара и кулинарного блогера Джейми Оливера, в рецепте сочетается естественная красота фруктов и "вкус старой школы". Рецептом пирога шеф-повар поделился на своем сайте.
Ингредиенты:
- жидкий мед – 200 мл;
- кольца ананаса – 2 банки по 425 г;
- растительное масло – 200 мл;
- мука пшеничная – 200 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- натуральный йогурт – 250 мл;
- кокосовая стружка – 200 г;
- яйца крупные – 2 шт.;
- вишня (цукаты или замороженная) – 12 штук.
Читайте также:
Гиннесс-пай – мясной пирог с пивом: неповторимый вкус и аромат
Сырный пирог с ветчиной, луком-пореем и яблоками: рецепт вкусного пирога
Магия украинской кухни: волшебный курник с блинами, мясом, грибами и рисом
Приготовление
Шаг 1
Разогрейте духовку до 180°C.
Шаг 2
Поставьте самую большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь. Добавьте 1 столовую ложку меда, затем разложите сверху в один слой 12 колец консервированного ананаса. Карамелизуйте ананасы 4–5 минут только с одной стороны пока мед почти не впитается.
Шаг 3
Выложите оставшийся мед в большую миску, добавьте растительное масло, муку, разрыхлитель, 200 мл йогурта и большую часть кокосовой стружки. Перемешайте все лопаткой.
Шаг 4
Разбейте яйца, добавьте их в миску к остальным продуктам и снова перемешайте. Затем добавьте 2 столовые ложки оставшегося ананасового сока и перемешайте жидкое тесто до однородности.
Шаг 5
Противень размером 30х20 см застелите пергаментом. Разложите кольца ананаса на противне карамелизированной стороной вниз так, чтобы они слегка перекрывали друг друга. Сбрызните их соком, который остался в сковороде. В центр каждого кольца поместите вишенку.
Шаг 6
Сверху на фрукты вылейте тесто, разровняйте верх лопаткой и выпекайте 30 минут или до красивого золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Она должна выходить из центра пирога сухой без налипшего сырого теста.
Шаг 7
Аккуратно переверните торт на доску и снимите пергамент. Смажьте поверхность пирога оставшимся йогуртом, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.
Читайте также:
Грушево-ореховый пирог: рецепт нежного десерта
Рецепт из Швейцарии: как приготовить вкуснейший ореховый пирог
Заливной пирог с яйцом и зеленым луком: ароматная выпечка из самых доступных продуктов