Шоколадно-заварной крем: как приготовить идеальный крем для тортов и пирожных

Если вы любите готовить десерты, то попробуйте этот шоколадно-заварной крем. Его можно подавать просто так, а можно использовать для тортов.

Шоколадно-заварной крем – это вкусная вариация обычного заварного крема, который готовят по всему миру и начиняют им пирожные и добавляют в торты. Мы уверены, что наш шоколадный заварной крем вам понравится; он настолько привлекателен, что вам захочется приготовить с его помощью кексы, бисквит или другую выпечку. А можно просто подать его на десерт с ложкой взбитых сливок и раскрошенным миндальным печеньем. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Шоколадно-заварной крем

Ингредиенты:

шоколад темный 55% 100 г;

молоко 2 стакана (500 г);

стручок ванили 1;

яичные желтки 75 г;

сахар 140 г;

кукурузный крахмал 45 г;

1 щепотка мелкой соли.

Чтобы приготовить шоколадно-заварной крем, измельчите темный шоколад. Налейте молоко в кастрюлю, добавьте семена стручка ванили и заварите сам стручок. Включите огонь и доведите до кипения. Тем временем можно пересыпать сахар в другую кастрюлю, добавьте желтки и смешайте вместе. Добавьте кукурузный крахмал и щепотку соли.

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Затем залейте смесь небольшим количеством горячего молока, чтобы разбавить ее, стараясь удалить комочки. Тщательно перемешайте. Затем влейте все остальное, продолжая помешивать венчиком. Поставьте обратно на плиту и дайте крему загустеть на среднем огне. После выключите огонь и переложите в миску.

Теперь осталось добавить нарезанный темный шоколад и перемешать венчиком, ока он полностью не растает и не смешается в однородный крем. Ваш шоколадно-заварной крем готов.

Можно дать ему остыть, накрыв полиэтиленовой пленкой, чтобы на поверхности не образовалась корочка. Затем вы можете использовать его для начинки тортов и пирожных, для украшения или в качестве нежного десерта.

Шоколадно-заварной крем можно хранить в холодильнике, накрытый полиэтиленовой пленкой, несколько дней. Замораживание не рекомендуется.

Использование темного шоколада 55% гарантирует правильную сладость и консистенцию крема. Если вы предпочитаете, вместо стручка ванили вы можете использовать другой ароматизатор, например апельсиновую цедру.

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