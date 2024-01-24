Как с помощью языка убрать головную боль и боль в шее

Напряжение и стресс, недосыпание или неправильный режим сна, обезвоживание, изменения атмосферного давления, чрезмерное потребление кофе или алкоголя, все это причины, которые могу вызвать головную боль.

Часто беспокоит головная боль или боль в шее? Приходится постоянно пополнять запасы аптечки, чтобы избавиться от неприятных ощущений? Тогда вам точно стоит знать о скрытых свойствах вашего языка. О необычном способе избавления от головной боли рассказала телесный терапевт Татьяна Вещикова.

Упражнение выглядит немножко странно, поскольку задействован в работе только язык. Однако оно очень эффективно, если не хочется снова тянуться за таблеткой.

Конечно услышав, что упражнение языком способно помочь избавиться от головной боли, сразу возникают мысли, что это какая-то ерунда, как язык может помочь при головной боли, лучше бы не морочили голову. Но это правда.

Вы знаете, что в нашем теле все взаимосвязано? Дело в том, что наше тело соединено в одну структуру мышечными цепями. И воздействуя на одной элемент цепи, можно "поправить" другие. Например, работа со стопами помогает убрать морщины на лице. А работа с языком — убирает головную боль.

Читайте также:

Упражнение, которое за 10 минут снимет боль в пояснице

Что запах пота может рассказать о вашем здоровье

5 естественных способов уменьшить боль и температуру

Как выполнить упражнение языком, чтобы избавиться от головной боли

Шаг 1

Усядьтесь поудобнее и сосредоточьтесь на выполнении упражнения. Языком начинаем давить в левую щеку. Делаем это 5 секунд. Далее мы продолжаем давить языком в щеку и начинаем делать движения головой и шеей, как будто осматривая, что там у нас сзади.

Шаг 2

Далее мы начинаем давить языком в правую щеку. Также аналогично выполняем упражнение 5 секунд. После снова продолжаем давить в щеку языком и двигать головой и шеей.

Шаг 3

Высовываем натягивая язык вперед. Делаем это упражнение в течение 5 секунд. После продолжаем держать язык и начинаем двигать головой и шеей.

Как правильно выполнить упражнение смотрите на видео ниже

Если вы или ваши родные страдают головными болями, или мучаются от боли в шее, попробуйте выполнить данное упражнение и вы поймете, что с первого взгляда такое странное и простое упражнение действительно способно улучшить ваше самочувствие.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Читайте также:

5 обычных повседневных факторов, которые способны вызвать развитие рака

Как понять, что у вас глисты

Как улучшить память без лекарственных препаратов — эффективные советы