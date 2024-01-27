Красный бархат наизнанку: вкусное печенье с начинкой по мотивам легендарного торта
Десерт получил свое название из-за яркого насыщенного цвета, поэтому вам придется воспользоваться пищевым красителем. Чтобы не переборщить с краской, добавляйте пигмент постепенно и учитывайте, что в процессе выпечки цвет станет ярче.
Торт "Красный бархат" уже давно стал легендой и фаворитом многих любителей сладкого. Но если времени на приготовление целого торта нет, то испеките нежное печенье с начинкой – это будет такой "Red Velvet наизнанку" в миниатюрном размере. Рецептом печенья поделился сайт Delish.
Ингредиенты
Для начинки:
- сливочный сыр, размягченный – 85 г;
- сахарная пудра – 30 г;
- соль – щепотка.
Для теста:
- пшеничная мука – 160 г;
- какао порошок – 15 г;
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.;
- соль – 0,5 ч.л.;
- сливочное масло, размягченное – 115 г;
- гранулированный сахар – 100 г;
- коричневый сахар – 60 г;
- большое яйцо – 1 шт.;
- красный пищевой краситель;
- экстракт ванили – ¼ ч. л. (или 1 ч. л. ванильного сахара).
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Приготовление
Шаг 1
Разогрейте духовку до 175° и застелите большой противень пергаментом.
Шаг 2
Приготовьте начинку из сливочного сыра. В небольшой миске смешайте сливочный сыр, сахарную пудру и соль. Перемешайте до однородности. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы потом с ней было легче работать.
Шаг 3
Приготовьте тесто для печенья. Смешайте в миске муку, какао, разрыхлитель и соль.
Шаг 4
В другой миске взбейте миксером сливочное масло и сахар до кремообразной консистенции. Добавьте яйцо, пищевой краситель и ваниль и снова хорошо взбейте.
Шаг 5
Соедините сухие и жидкие ингредиенты, перемешайте лопаткой до однородности.
Шаг 6
Разделите тесто на 12 частей и скатайте из них шарики. Каждый шарик расплющите в лепешку диаметром около 9 см и толщиной 0,5 см.
Шаг 7
Положите в центр каждой лепешки 1-2 чайные ложки начинки. Соберите края теста в мешочек и хорошо защипните, чтобы запечатать начинку. Затем осторожно приплюсните их, чтобы придать форму шайбы. Не прикладывайте больших усилий. чтобы тесто не порвалось и начинка не вытекла при выпекании.
Шаг 8
Выложите печенье на противень на расстоянии друг от друга, так как во время выпечки оно немного растечется. На стандартный противень обычной бытовой духовки у вас поместится не больше 6 штук.
Шаг 9
Перед выпечкой поставьте противень с печеньем в холодильник на 15 минут, а затем отправьте в духовку на 15 минут.
Шаг 10
Готовое печенье остудите на противне, затем осторожно переложите его на тарелку.
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