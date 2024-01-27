Мексиканский тортилья-суп с курицей: быстро, сытно и вкусно
Мексиканский тортилья-суп готовится с курицей, фасолью и авокадо и обязательно подается с подсушенными кусочками тортильи.
Тортилья-суп — это сытное блюдо мексиканской кухни, которое готовится очень просто и быстро. Для рецепта подойдут подсохшие вчерашние тортильи или тонкий кукурузный лаваш. Этот куриный суп получается очень густым и ярким, что особенно радует в пасмурные зимние дни. Рецептом тортилья-супа поделился сайт Shef Donna.
Рецепт рассчитан на 4 порции, поэтому если вы ждете к обеду гостей, увеличьте количество ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- фасоль консервированная – 300 г;
- томаты консервированные – 200 г;
- луковица – 1 шт.;
- сладкий красный перец замороженный – 150 г;
- корень сельдерея – 50 г;
- тонкий лаваш или тортилья – 1 шт.;
- авокадо – 1 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец чили – 1 стручок;
- тмин молотый – 1 ч. л.;
- кориандр молотый – 1 ч. л.;
- копченая сладкая паприка молотая – 1 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- сахар – по вкусу;
- черный молотый перец – по вкусу;
- лайм – половинка.
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Приготовление
Шаг 1
Разотрите в ступке чеснок и стручок чили со щепоткой соли.
Шаг 2
Налейте в кастрюлю с толстым дном растительное масло. В разогретое масло добавьте тмин, кориандр и растертые чеснок и чили. Обжаривайте специи 1 минуту.
Шаг 3
Добавьте мелко нарезанные лук и сельдерей. Сельдерей также можно натереть на средней терке.
Шаг 4
Добавьте копченую паприку и обжаривайте овощи 5 минут на слабом огне.
Шаг 5
Добавьте в кастрюлю консервированную фасоль. Можно использовать любой сорт фасоли, который вам нравится, подойдет как чистая фасоль, так и в томате.
Шаг 6
Добавьте вслед за фасолью порезанный кубиками сладкий перец. Чтобы суп был ярче, перец лучше взять красный.
Шаг 7
Консервированные томаты очистите, если они в шкурке, и порежьте кубиком. Добавьте в кастрюлю через пару минут после сладкого перца.
Шаг 8
Куриное филе добавьте в кастрюлю к овощам целиком.
Шаг 9
Влейте литр кипятка или куриного бульона. Увеличьте огонь и доведите суп до кипения. Затем огонь уменьшите так, чтобы суп едва кипел, добавьте по вкусу соль и сахар и варите еще 25 минут.
Шаг 10
Когда суп будет готов, вытащите мясо. Разорвите его вилками на волокна или нарежьте ножом на тонкие полоски. Верните мясо в кастрюлю, доведите до кипения и выключите огонь.
Шаг 11
Лаваш или тортилью нарежьте на квадратики, поджарьте на сухой сковороде или подсушите в духовке до золотистого цвета.
Шаг 12
Авокадо нарежьте некрупным кубиком. Половинку лайма разрежьте на 4 дольки.
Шаг 13
Разлейте суп по тарелкам. Сверху добавьте кубики авокадо, сбрызните соком лайма и оставьте его дольку в тарелке. По периметру тарелки выложите поджаренную тортилью и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!
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