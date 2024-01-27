Очень вкусно и ароматно: армянский тжвжик из куриных потрошков

Традиционное армянское блюдо с труднопроизносимым названием обязательно понравится тем, кто любит куриные потрошка. Тжвжик получается очень ароматным и вкусным.

Тжвжик – это легкое в приготовлении блюдо армянской кухни. Готовится оно в основном из печени, но часто добавляются и другие субпродукты (бараньи, говяжьи, свиные или куриные). Рецептом куриного тжвжика поделился сайт "Я шеф-повар".

Ингредиенты

Основные:

куриная печень – 200 г;

куриные сердечки – 200 г;

куриные желудочки – 100 г;

лук репчатый – 2 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

томатная паста – 1 ст. л.;

соль, молотый черный перец – по вкусу;

имбирь свежий тертый – 1 ст. л.;

сливочное масло – 1 ст. л.;

растительное масло – для жарки.

Дополнительно:

соль – 2 ст. л.;

яблочный уксус – 50 г.

Для подачи:

зерна граната;

зелень петрушки или кинзы.

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Приготовление

Шаг 1

Пупочки и сердечки промойте под проточной водой, обрежьте все лишнее.

Шаг 2

В литре воды растворите 2 столовые ложки соли, добавьте яблочный уксус и замочите подготовленные потрошка на полчаса, чтобы убрать специфический запах. После этого еще раз промойте сердечки и желудочки под проточной водой.

Шаг 3

В небольшую кастрюлю положите потрошка, залейте холодной водой и поставьте вариться на средний огонь. После закипания проварите их полчаса и откиньте на сито.

Шаг 4

Лук нарежьте полукольцами, имбирь натрите на терке, а чеснок пропустите через пресс. Томатную пасту разведите в половине стакана воды или бульона от потрошков.

Шаг 5

Разогрейте сковороду в растительным маслом. Добавьте куриную печень и обжарьте со всех сторон минут 5.

Шаг 6

Добавьте в сковороду остальные потрошка и лук и готовьте еще минут 5.

Шаг 7

Добавьте разведенную томатную пасту, чеснок и имбирь, посолите и поперчите. Через пару минут добавьте сливочное масло и тушите, пока томат не поменяет цвет.

Шаг 8

Выключите огонь, накройте сковороду крышкой и дайте готовому тжвжику настояться перед подачей 10 минут.

Шаг 9

Готовый тжвжик разложите по тарелкам, посыпьте зернами граната и рубленой зеленью. Подавайте блюдо с картофельным пюре, отварным рисом или гречкой.

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