25 января 2024 года: Григория Богослова - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стричь волосы и обижаться по пустякам. Обильный снегопад в этот день — к ранней весне.
Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память святителя Григория Богослова. Григорий Богослов — архиепископ и учитель, который посвятил свою жизнь христианству и его распространению. Святитель Григорий считается Вселенским святителем наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим, входит в число Великих каппадокийцев.
Что нельзя делать 25 января:
- стричь ногти и волосы;
- обижаться по пустякам;
- выходить из дома после заката;
- мыть зеркало;
- гадать на картах.
Народные приметы и поверья:
- обильный снегопад — к ранней весне;
- какая сегодня погода до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы;
- если сегодня идет снег, то следующая зима будет поздней;
- пение синицы — к похолоданию.
День ангела празднуют:
Григорий, Филипп, Александр, Владимир, Феликс, Виталий, Дмитрий.
Родились сегодня:
1978 год — Владимир Зеленский, 6-й Президент Украины;
1985 год — Тина Кароль (Татьяна Либерман), украинская певица, актриса, телеведущая.
Также в этот день:
1908 год — в Баку поставлена опера Узеира Гаджибекова "Лейли и Меджнун" — первая опера исламского мира;
1914 год — открыт астероид (780) Армения;
1915 год — изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи (Нью-Йорк — Сан-Франциско);
1919 год — В Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире "Пенсильвания" (на 2200 номеров).