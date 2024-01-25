В мультиварке: рецепт плова со свининой

Сочетание нежного мяса, рассыпчатого риса и сладкой моркови делает блюдо неповторимым. Аромат плова — отдельный вид искусства, ведь к нему добавляются душистые специи.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко расширяет список блюд, которые можно приготовить в мультиварке, и делится рецептом ароматного плова со свининой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г риса длиннозернистого пропаренного;

500 г свинины (задняя часть);

1 морковь;

1 лук;

1 головка чеснока;

3 ст. л. подсолнечного масла;

1 ч. л. специи для плова;

3 горошины душистого перца;

500 мл воды;

щепотка зиры;

соль по вкусу.

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Сначала чистим от пленок свинину и нарезаем мясо крупными кусочками.

После этого включаем мультиварку с режимом "жарка", вливаем 3 ст. л. подсолнечного масла, кладем туда очищенную свинину и обжариваем 15 минут.

Чистим и нарезаем очищенную морковь крупными брусочками, а лук — средним кубиком. Добавляем к мясу и обжариваем до мягкости лука.

Всыпаем в чашу мультиварки 200 г длиннозернистого пропаренного риса, добавляем 1 ч. л. специй для плова, щепотку зиры и 3 горошины душистого перца. После этого солим по вкусу и мешаем, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Внутрь также вставляем помытую головку чеснока. Ее нужно погрузить в рис до половины.

Вливаем 500 мл воды и выбираем режим "плов". Приготовление займет около часа.

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