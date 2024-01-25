Как стать счастливее? 10 привычек, которые делают вас несчастными

Счастье не всегда зависит от внешних обстоятельств, а чаще от нашего образа жизни и мышления. Некоторые привычки делают нас несчастными, вызывая чрезмерные размышления и стресс.

Мы можем начать свой день на очень позитивной ноте, готовые к действию, но в течение дня почувствовать разочарование и спад. Почему так происходит? Такие вещи, как чрезмерное обдумывание, стресс, ожидания, постоянное сравнение себя с другими — это лишь некоторые из привычек, которые делают нас несчастными. Мы можем даже не осознавать этого, но если нам удастся избавиться от этих привычек в повседневной жизни, то мы сможем почувствовать себя более радостными и счастливыми. Об этом пишет Health Shots.

Чтобы сделать свои дни яркими и наполненными, определите причины, которые делают вас несчастными, и замените их тем, что делает вас счастливыми предлагает психолог и тренер по эмоциональному здоровью Аниша Джунджхунвала .

Чрезмерное обдумывание

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Чрезмерное обдумывание — одна из главных привычек, которая делает нас несчастными. "Когда у нас мышление, ориентированное на проблемы, мы постоянно переосмысливаем свои действия. Мы сосредотачиваемся на негативных мыслях, а чрезмерный анализ ситуаций может привести к тому, что мы будем жить в состоянии ожидания и беспокойства. Важно изменить это и перейти от подхода, ориентированного на проблемы, к подходу, ориентированному на решение", — говорит Джунджхунвала. Например, если вы беспокоитесь о сроках выполнения работ, вместо того, чтобы зацикливаться на потенциальных проблемах, разбейте задачи на выполнимые этапы и сосредоточьтесь на эффективном выполнении каждого из них.

Стресс по пустякам

Еще одна привычка, которая делает нас несчастными, — это стресс. Стресс из-за незначительных ситуаций можно смягчить, развивая мудрость, позволяющую различать значимость проблем. "Очень важно установить границы и понять, каким людям и ситуациям мы должны позволить влиять на наше благополучие. Рассмотрим пример, когда комментарий друга влияет на ваше настроение", — говорит Джунджхунвала. Устанавливая границы влияния внешних замечаний, вы сохраняете эмоциональное равновесие.

Затаивание обиды

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Цепляясь за прошлые обиды, вы ограничиваете способность жить в настоящем, способствуя постоянным размышлениям о прошлых событиях. "Представьте, что вы затаили обиду на друга из-за прошлых разногласий. Размышляя о воздействии, вы решаете отпустить ситуацию, освободившись от душевного груза. Этот акт прощения создает пространство для более позитивного и полноценного настоящего", — объясняет Джунджхунвала.

Прокрастинация

Прокрастинация — одна из привычек, которая делает нас несчастными. Задержки в выполнении задач часто имеют скрытые причины, такие как отсутствие удовольствия или предполагаемые трудности. Понимание основной причины прокрастинации имеет решающее значение. "Представьте себе сценарий, в котором вы откладываете выполнение сложного проекта. Выявив трудность, обратитесь за помощью или разбейте задачу на более мелкие этапы, чтобы сделать ее более управляемой и облегчить процесс выполнения", — говорит Джунджхунвала.

Сравнение себя с другими

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Постоянное сравнение себя с другими отвлекает внимание от личностного роста, подобно вождению, когда вы сосредотачиваетесь на других машинах, а не на дороге. "Мы все были в ситуации, когда, просматривая социальные сети, мы чувствовали себя неидеальными. Смещая фокус внутрь себя, вы отмечаете собственные достижения", — говорит Джунджхунвала. Концентрируясь на своем уникальном путешествии, вы избегаете ненужных столкновений с отвлекающими внешними сравнениями, вызывая чувство удовлетворения.

Рано опускаете руки

Формирование здоровых привычек требует сознательных усилий и личного благополучия. "Нам нужно сосредоточиться на том, что вызывает несчастье в нашей жизни и как мы можем это изменить. Включив позитивные практики в нашу повседневную жизнь, мы можем создать основу для длительного удовлетворения и счастья", — говорит Джунджхунвала. Но нам нужно стремиться к этому, ведь слишком рано сдаваться — это привычка, которая сделает нас несчастными.

Не концентрируетесь на себе

В суете повседневной рутины легко потеряться в текущих задачах и потерять связь со своим внутренним "я". "Этот разрыв может привести к проблемам в понимании наших мыслей и чувств, что потенциально влияет на наше настроение и развитие нездоровых привычек", — говорит Джунджхунвала.

Недостаточный сон

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В статье, опубликованной Национальным институтом сердца, легких и крови , основное внимание уделяется тому, как сон влияет на наше здоровье. В ней говорится, что сон помогает расслабить мозг и подготовиться к следующему дню. Недостаток сна, особенно у детей и подростков, может привести к перепадам настроения, импульсивности и даже депрессии.

Недостаточная благодарность

Исследование, проведенное Университетом Монтаны, показывает, что когда люди более благодарны в своих мыслях и словах, они счастливее тех, кто этого не делает. Кроме того, такие люди более позитивно относятся и к себе.

Подверженность негативу

Исследование, опубликованное в Wiley British Journal of Psychology, показывает, что негативная информация об окружающем мире может повлиять на наше настроение и уровень счастья. Поэтому постарайтесь сохранить позитив, не допуская негативной информации и новостей.

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