Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: готовим сладкие цукаты
Цукаты подойдут к чаю, сладким кашам и выпечке. У вас получится примерно 700 г сладостей.
Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как получить максимальную пользу от корочек апельсинов. Рецептом приготовления сладких цукатов он делится на своем сайте.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 700 г апельсиновых корочек (или 8 апельсинов, весом около 235 г);
- 700 г сахара;
- 200 мл воды;
- 2 ст. л. сока лимона;
- 50 г сахарной пудры.
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Для начала моем апельсины и сушим их полотенцем. Срезаем с них кожуру. Цитрусовые откладываем, а кожуру режем кубиками или полосками.
700 г апельсиновых корочек выкладываем в кастрюлю. Добавляем к ним 700 г сахара, 200 мл воды и доводим воду до кипения.
Варим корочки на маленьком огне 40 мин, при этом помешивая.
За несколько минут до готовности добавляем 2 ст. л. лимонного сока и мешаем.
Через 40 мин процеживаем смесь из кастрюли через сито. Корочки нужно положить на застеленный пергаментом противень и высушить в течение 2 часов при температуре 100 градусов.
Готовые цукаты охлаждаем до комнатной температуры и посыпаем сахарной пудрой. Держим их в герметичном контейнере или банке.
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