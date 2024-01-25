Куриный суп с клецками на манке: готовится просто, но получается вкусным и сытным
Суп из курицы с манными клецками получается очень нежным. Клецки делают его более плотным, а куриной бульон придает ему особый аромат. Это блюдо подойдет для обеда или ужина в кругу семьи.
Куриной суп с манными клецками — это блюдо, которое наполнит ваш дом уютом и теплом. Этот суп идеален для семейного обеда, он легкий, но в то же время питательный и очень вкусный, сообщает Оbozrevatel.
Ингредиенты
Для бульона:
- куриные бедра или грудка — 500 г
- вода — 2,5 л
- картофель — 3-4 шт.
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- лавровый лист — 1 шт.
- соль, черный молотый перец — по вкусу
- зелень (укроп, петрушка) — для подачи.
Для манных клецок:
- манная крупа — 4 столовые ложки
- яйцо — 1 шт.
- вода — 50 мл
- соль – щепотка.
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Приготовление
Шаг 1. Подготовьте курицу. Вымойте ее и положите в большую кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. Уберите пену, чтобы бульон получился прозрачным.
Шаг 2. Добавьте в кастрюлю целую очищенную морковь, лук, лавровый лист. Солите и перчите по вкусу. Варите на медленном огне около 40 минут.
Шаг 3. Пока варится бульон, приготовьте клецки. В миске смешайте манную крупу, яйцо, воду и соль. Тщательно перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка разбухла.
Шаг 4. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Добавьте в бульон и варите до полуготовности картофеля.
Шаг 5. Когда картофель будет почти готов, с помощью чайной ложки формируйте из манной массы небольшие клецки и аккуратно опускайте их в суп. Варите все вместе еще около 7-10 минут.
Шаг 6. По желанию, добавьте в суп нарезанную зелень. Готовый суп подавайте горячим.
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