Куриный суп с клецками на манке: готовится просто, но получается вкусным и сытным

Суп из курицы с манными клецками получается очень нежным. Клецки делают его более плотным, а куриной бульон придает ему особый аромат. Это блюдо подойдет для обеда или ужина в кругу семьи.

Куриной суп с манными клецками — это блюдо, которое наполнит ваш дом уютом и теплом. Этот суп идеален для семейного обеда, он легкий, но в то же время питательный и очень вкусный, сообщает Оbozrevatel.

Ингредиенты

Для бульона:

куриные бедра или грудка — 500 г

вода — 2,5 л

картофель — 3-4 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

лавровый лист — 1 шт.

соль, черный молотый перец — по вкусу

зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Для манных клецок:

манная крупа — 4 столовые ложки

яйцо — 1 шт.

вода — 50 мл

соль – щепотка.

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Приготовление

Шаг 1. Подготовьте курицу. Вымойте ее и положите в большую кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. Уберите пену, чтобы бульон получился прозрачным.

Шаг 2. Добавьте в кастрюлю целую очищенную морковь, лук, лавровый лист. Солите и перчите по вкусу. Варите на медленном огне около 40 минут.

Шаг 3. Пока варится бульон, приготовьте клецки. В миске смешайте манную крупу, яйцо, воду и соль. Тщательно перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка разбухла.

Шаг 4. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Добавьте в бульон и варите до полуготовности картофеля.

Шаг 5. Когда картофель будет почти готов, с помощью чайной ложки формируйте из манной массы небольшие клецки и аккуратно опускайте их в суп. Варите все вместе еще около 7-10 минут.

Шаг 6. По желанию, добавьте в суп нарезанную зелень. Готовый суп подавайте горячим.

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