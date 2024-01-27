Самый сырный завтрак в мире: турецкий куймак на горячей сковороде
Турецкий куймак – это очень вкусное блюдо, которое принято подавать на завтрак в некоторых регионах Турции. Главный его ингредиент – сыр, точнее очень много разного сыра.
Готовить турецкий кумак лучше всего в специальной маленькой чугунной сковороде и подавать блюдо прямо в ней, как это делают в ресторанах. Чугунная сковорода долго сохраняет тепло и ваше блюдо не успеет застыть пока вы будете его есть. Но если такой сковороды нет, используйте любую посуду с толстым дном. Подают куймак с хлебом и ложкой, потому что после приготовления сыр превращается в горячую, тягучую и очень ароматную массу. Рецептом турецкого куймака поделился сайт "Просторецепты".
Ингредиенты:
- сливочное масло – 45 г;
- кукурузная мука – 20 г;
- сыр (несколько видов, которые хорошо плавятся) – 150 г;
- вода – 1 стакан;
- соль – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Сыр типа чечила разделите на волокна, твердый сыр натрите на терке.
Шаг 2
Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Когда масло растопится, добавьте кукурузную муку и обжаривайте ее примерно две минуты, постоянно помешивая.
Шаг 3
Не переставая мешать, тонкой струйкой влейте воду. Мешать нужно очень быстро, чтобы не образовалось комочков и кукурузная масса была однородной.
Шаг 4
После того, как добавите всю воду, доведите массу до кипения. Не забывайте мешать, чтобы не пригорело.
Шаг 5
Добавьте в сковороду весь сыр и уменьшите огонь. Продолжайте готовить на небольшом огне, постоянно медленно помешивая, пока масса не станет однородной и тягучей.
Шаг 6
Как только у вас за ложкой начнут тянуться сырные нити, перестаньте мешать и уменьшите огонь до минимума. Куймак будет готов, когда на его поверхности начнет выступать растопленное сливочное масло. Обычно на это уходит несколько минут.
Шаг 7
Подавайте турецкий куймак сразу по готовности вместе со свежим хлебом. Традиционно его едят, зачерпывая куском хлеба, но вы можете есть его и ложкой, если вам так удобнее.
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