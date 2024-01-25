Рецепт горохового супа со свининой

На приготовление первого блюда уйдет чуть больше часа. Суп будет иметь насыщенный копченый вкус и аромат.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом приготовления горохового супа из свинины.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 г сухого колотого гороха;

2,5 л воды;

4 картофеля;

150 г сырокопченого свиного ошейка;

1 морковь;

1 лук;

1 ст. л. подсолнечного масла;

20 г сливочного масла;

1 лавровый лист;

½ ч. л. копченой паприки;

⅓ ч. л. свежемолотого черного перца;

1,5 ч. л. копченой соли.

Для подачи:

4 куска белого хлеба;

зелень по вкусу.

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Для начала моем горох, перекладываем его в кастрюлю и заливаем 2,5 л воды. Варим 40 минут после закипания на среднем огне.

Чистим картофель, морковь и лук. Нарезаем их средним кубиком. Первый добавляем в кастрюлю к гороху и варим дальше на среднем огне, не накрывая крышкой.

Разогреваем сковороду с 1 ст. л. подсолнечного масла и 20 г сливочного масла, кладем сначала лук и обжариваем до мягкости. После этого добавляем морковь, готовим все вместе 2 минуты, время от времени помешивая.

Режем средним кубиком 150 г сырокопченого свиного ошейка, добавляем в сковороду к овощам и еще жарим 3-4 минуты.

Перекладываем овощи с мясом в суп, добавляем лавровый лист, ½ ч. л. паприки, ⅓ ч. л. свежемолотого черного перца и 1,5 ч. л. копченой соли. Мешаем. Также можно добавить еще 500 мл воды, если хотите первое блюдо более жидкое. Варим 10 минут.

Убираем суп с огня, даем еще 10 минут настояться. Режем хлеб средним кубиком и сушим на сухой сковороде. Разливаем гороховый суп по тарелкам и подаем к столу с сухарями и зеленью.

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