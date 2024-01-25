Рецепт горохового супа со свининой
На приготовление первого блюда уйдет чуть больше часа. Суп будет иметь насыщенный копченый вкус и аромат.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом приготовления горохового супа из свинины.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 300 г сухого колотого гороха;
- 2,5 л воды;
- 4 картофеля;
- 150 г сырокопченого свиного ошейка;
- 1 морковь;
- 1 лук;
- 1 ст. л. подсолнечного масла;
- 20 г сливочного масла;
- 1 лавровый лист;
- ½ ч. л. копченой паприки;
- ⅓ ч. л. свежемолотого черного перца;
- 1,5 ч. л. копченой соли.
Для подачи:
- 4 куска белого хлеба;
- зелень по вкусу.
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Для начала моем горох, перекладываем его в кастрюлю и заливаем 2,5 л воды. Варим 40 минут после закипания на среднем огне.
Чистим картофель, морковь и лук. Нарезаем их средним кубиком. Первый добавляем в кастрюлю к гороху и варим дальше на среднем огне, не накрывая крышкой.
Разогреваем сковороду с 1 ст. л. подсолнечного масла и 20 г сливочного масла, кладем сначала лук и обжариваем до мягкости. После этого добавляем морковь, готовим все вместе 2 минуты, время от времени помешивая.
Режем средним кубиком 150 г сырокопченого свиного ошейка, добавляем в сковороду к овощам и еще жарим 3-4 минуты.
Перекладываем овощи с мясом в суп, добавляем лавровый лист, ½ ч. л. паприки, ⅓ ч. л. свежемолотого черного перца и 1,5 ч. л. копченой соли. Мешаем. Также можно добавить еще 500 мл воды, если хотите первое блюдо более жидкое. Варим 10 минут.
Убираем суп с огня, даем еще 10 минут настояться. Режем хлеб средним кубиком и сушим на сухой сковороде. Разливаем гороховый суп по тарелкам и подаем к столу с сухарями и зеленью.
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