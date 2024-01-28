Сэндвич-печенье с карамельной начинкой "Альфахорес": нежное лакомство для сладкоежек

Очень вкусное рассыпчатое печенье с начинкой понравится и взрослым, и детям. Приготовить его совсем несложно.

Альфахорес – это традиционное лакомство Латинской Америки, особенно популярное в Аргентине и Уругвае. Это песочное печенье с нежной карамельной начинкой, которое завораживает своим вкусом. Простота приготовления и изысканный вкус делают его отличным выбором для домашнего чаепития, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 300 г;

сливочное масло (мягкое) – 200 г;

сахарная пудра – 100 г;

желтки – 3 шт.;

ванильный экстракт – 1 ч.л.;

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

сгущенное молоко – 1 банка (вареное до состояния карамели);

пудра сахарная для посыпки.

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Приготовление

Шаг 1. В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до однородности. Добавьте желтки и ванильный экстракт, хорошо перемешайте.

Шаг 2. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто. Оно должно получиться эластичным и не прилипать к рукам.

Шаг 3. Тесто разделите на две части, оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто толщиной примерно 5 мм и вырежьте круглые формы при помощи формы или стакана.

Шаг 5. Выложите печенья на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в течение 10-12 минут до золотистого цвета. Остудите на решетке.

Шаг 6. На одно печенье выложите чайную ложку вареной сгущенки, аккуратно прикройте другим печеньем, образуя сэндвич.

Шаг 7. Перед подачей посыпьте печенья сахарной пудрой.

Альфахорес готовы! Это печенье — настоящее удовольствие для сладкоежек.

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