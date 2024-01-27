Неповторимый вкус грузинской кухни: кассический рецепт сациви с курицей
Домашняя птица, приготовленная под соусом сациви, получается очень нежной с приятным ореховым вкусом.
Сациви – это традиционный грузинский соус, который готовится из грецких орехов и обычно подается к мясу. Так же называют и блюда под этим соусом. Чаще всего сациви готовят с курицей, хотя можно взять любое другое мясо, рыбу и даже сделать вегетарианский вариант с овощами. Рецептом сациви с курицей поделился сайт Papi Gutto.
Второй обязательный компонент соуса кроме орехов – это зелень. Грузины традиционно используют кинзу, но вы можете заменить ее петрушкой или укропом. Будет на так аутентично, но не менее вкусно.
Строгих пропорций и состава специй для этого соуса не существует, поэтому вы можете откорректировать рецепт, ориентируясь на свой вкус. Можно добавить сухую аджику или хмели-сунели, это добавит блюду аромата. А можно наоборот уменьшить количество пряностей, чтобы ореховый вкус был более выраженным.
Гарнир к сациви подавать не принято. Это может быть самостоятельное горячее блюдо с большими кусками мяса или холодная закуска, в которой мясо отделено от кости и порезано на мелкие кусочки. Оба варианта считаются традиционными и правильными. Перед подачей сациви обычно посыпают свежей зеленью и зернами граната.
Ингредиенты:
- курица — 1 кг;
- сливочное масло – 100 г;
- грецкие орехи – 300 г;
- лук репчатый – 250 г;
- пшеничная мука – 30 г;
- яичные желтки – 3 шт.;
- чеснок – 24 г;
- куриный бульон – 250 г;
- винный уксус белый – 100 г;
- гвоздика – 2 г;
- корица – 2 г;
- перец красный молотый – по вкусу;
- шафран – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- зелень кинзы – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Куски курицы промойте, положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения и варите 2-3 минуты. Слейте воду, промойте курицу еще раз под проточной водой.
Шаг 2
Залейте курицу свежей водой и снова поставьте на огонь. После закипания варите 30 минут и снимите с плиты.
Шаг 3
Дайте курице немного остыть в бульоне – минут 15. После этого достаньте куски мяса из бульона, выложите на сито и дайте им обсохнуть. Можно дополнительно промокнуть бумажным полотенцем.
Шаг 4
Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Выложите в сковороду курицу и обжарьте ее до золотистой корочки.
Шаг 5
Измельчите в блендере или ступке грецкие орехи, чтобы начало выделяться масло.
Шаг 6
Зелень также измельчите в блендере или пропустите через мясорубку, чтобы получилась кашица. Смешайте зелень с орехами.
Шаг 7
Добавьте в ореховую массу желтки и все специи. Хорошо перемешайте.
Шаг 8
Вскипятите винный уксус, добавьте в ореховую массу и снова перемешайте.
Шаг 9
Нарежьте лук мелким кубиком, чеснок пропустите через пресс.
Шаг 10
Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте лук и чеснок и обжаривайте их минут 5.
Шаг 11
Добавьте в сковороду просеянную муку и хорошо перемешайте, чтобы не образовались комочки.
Шаг 12
Постепенно влейте теплый куриный бульон, тушите минут 10-15 после закипания.
Шаг 13
Добавить в сковороду ореховую массу и перемешайте соус до однородности. Как только смесь начнет закипать, снимите ее с огня.
Шаг 14
Выложите курицу в глубокую миску и залейте соусом. Подавайте в горячем или холодном виде.
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