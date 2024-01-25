"Куй железо, пока горячо": как сказать на украинском (видео)
Цитата означает, что все надо делать вовремя. Впрочем, в украинском языке есть несколько соответствий к ней.
Известный филолог Александр Авраменко ответил, как правильно перевести на украинский фразу "Куй железо, пока горячо". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.
Цитата означает, что все надо делать вовремя. Впрочем, как об этом сказать на украинском? Существует несколько вариантов:
- хапай, Петре, поки тепле;
- лови рибку, поки ловиться;
- весна раз красна;
- пʼятниця вдруге не трапиться;
- коваль клепле, доки тепле.
Выбирайте вариант, который больше вам нравится.
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Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Филолог также издает книги для подготовки к различным экзаменам по языку.
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