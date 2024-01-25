"Дзебачки" зимние: вкусный салат с фасолью по рецепту пани Стефы

Зимний салат Дзебачки получается очень вкусным и питательным, а готовить его проще простого.

Дзебачки – это очень забавное слово, которым известная львовская блогер и исследовательница украинской кухни пани Стефа называет вкусный зимний салат из фасоли. Рецептом салата блогер поделилась на своем сайте.

"С этимологией названия все понятно – готовим и дзеб-дзеб! И это в сто раз лучше семечек", – утверждает пани Стефа.

Попробуйте и вы приготовить этот простой и небанальный салат. Пропорции продуктов в салате можно корректировать по своему вкусу.

Ингредиенты:

фасоль консервированная без томата – 1 банка;

корень сельдерея небольшой – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

сахар – щепотка;

грецкие или любые другие орехи – горсть;

зелень петрушки – по вкусу;

растительное масло – 1 ст.л.;

соль – по вкусу;

молотый черный или красный перец – по вкусу;

сок лимона или бальзамический уксус – по вкусу;

соленый огурец – по желанию;

яблоко (свежее или моченое) – по желанию.

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Приготовление

Шаг 1

Сельдерей порежьте соломкой, а лук – полукольцами.

Шаг 2

Разогрейте сковороду с растительным маслом на большом огне и обжарьте сельдерей до золотистого цвета. Уменьшите огонь, добавьте лук и обжаривайте до его готовности. В конце добавьте щепотку сахара.

Шаг 3

Мелко порежьте зелень. Орехи измельчите ножом, скалкой или блендером. Насколько мелко рубить орехи, зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Шаг 4

Смешайте в миске все ингредиенты, заправьте растительным маслом, солью и перцем. Добавьте по вкусу сок лимона или бальзамический уксус. Бальзамик подойдет как темный, так и светлый. Хорошо перемешайте салат и подавайте к столу.

Шаг 5

По желанию в салат можно добавить соленый огурец или моченое яблоко. Со свежим яблоком тоже будет очень вкусно. Его можно нарезать кубиками и добавить в салат сырым. Второй вариант – порезать ломтиками и обжарить вместе с сельдереем и луком.

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