"Дзебачки" зимние: вкусный салат с фасолью по рецепту пани Стефы
Зимний салат Дзебачки получается очень вкусным и питательным, а готовить его проще простого.
Дзебачки – это очень забавное слово, которым известная львовская блогер и исследовательница украинской кухни пани Стефа называет вкусный зимний салат из фасоли. Рецептом салата блогер поделилась на своем сайте.
"С этимологией названия все понятно – готовим и дзеб-дзеб! И это в сто раз лучше семечек", – утверждает пани Стефа.
Попробуйте и вы приготовить этот простой и небанальный салат. Пропорции продуктов в салате можно корректировать по своему вкусу.
Ингредиенты:
- фасоль консервированная без томата – 1 банка;
- корень сельдерея небольшой – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- сахар – щепотка;
- грецкие или любые другие орехи – горсть;
- зелень петрушки – по вкусу;
- растительное масло – 1 ст.л.;
- соль – по вкусу;
- молотый черный или красный перец – по вкусу;
- сок лимона или бальзамический уксус – по вкусу;
- соленый огурец – по желанию;
- яблоко (свежее или моченое) – по желанию.
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Приготовление
Шаг 1
Сельдерей порежьте соломкой, а лук – полукольцами.
Шаг 2
Разогрейте сковороду с растительным маслом на большом огне и обжарьте сельдерей до золотистого цвета. Уменьшите огонь, добавьте лук и обжаривайте до его готовности. В конце добавьте щепотку сахара.
Шаг 3
Мелко порежьте зелень. Орехи измельчите ножом, скалкой или блендером. Насколько мелко рубить орехи, зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Шаг 4
Смешайте в миске все ингредиенты, заправьте растительным маслом, солью и перцем. Добавьте по вкусу сок лимона или бальзамический уксус. Бальзамик подойдет как темный, так и светлый. Хорошо перемешайте салат и подавайте к столу.
Шаг 5
По желанию в салат можно добавить соленый огурец или моченое яблоко. Со свежим яблоком тоже будет очень вкусно. Его можно нарезать кубиками и добавить в салат сырым. Второй вариант – порезать ломтиками и обжарить вместе с сельдереем и луком.
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