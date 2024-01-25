Не "Добрий вечір": как правильно здороваться во время переписки (видео)

Языковед отметил, что в украинском языке поздравляют не только с праздниками, но и используют это слово при приветствии с человеком. Есть два универсальных способа поздороваться во время электронной переписки.

Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл этикетные формулы в переписке. Знаниями педагог поделился в одном из своих экспресс-уроков.

Например, когда мы хотим написать электронное письмо или сообщение в позднее время. Как правильно поздороваться?

"Добрий вечір" писать не стоит, ведь сразу адресат может не прочитать письмо. То же самое с "Доброго ранку" — вы не знаете, когда именно человек откроет сообщение. Стоит выбрать один из двух вариантов:

Вітаю!

Привіт!

Первый более формальный, второй — для близких друзей и знакомых.

Александр Авраменко отметил, что в украинском языке поздравляют не только с праздниками, но и используют это слово при приветствии с человеком.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — педагог, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками правильного использования украинского языка, в которых призывает искоренять суржик.

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