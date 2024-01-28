Сосиски в слоеном тесте: очень простой рецепт, приготовит даже школьник

Сосиски в тесте — это не только вкусно, но и красиво. Простота и быстрота приготовления делают это блюдо идеальным выбором для встречи внезапно нагрянувших гостей или дружеских посиделок.

Сосиски в слоеном тесте — это быстрый и вкусный вариант закуски, который подойдет как для семейного ужина, так и для быстрого перекуса. Простота приготовления и восхитительный вкус делают это блюдо популярным у всех возрастов, пишет ТСН.

Ингредиенты:

сосиски — 10 шт.;

готовое слоеное тесто — 500 г;

яйцо (для смазывания) — 1 шт.;

кунжут или мак (для посыпки) — по желанию;

горчица или кетчуп — для подачи.

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Приготовление:

Разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре. Раскатайте тесто в тонкий слой и нарежьте его на полоски шириной примерно 1-2 см. Оберните каждую сосиску полосками теста, оставляя небольшие промежутки. Можно обернуть всю сосиску или делать в виде "спирали". Выложите сосиски на противень, застеленный бумагой для выпечки. Включите духовку, чтобы она разогрелась до 200°C. Взбейте яйцо и аккуратно смажьте каждую обернутую в тесто сосиску. Посыпьте сверху кунжутом или маком для дополнительной хрусткости и вкуса. Поместите противень в предварительно разогретую духовку и выпекайте примерно 15-20 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым. Подавайте сосиски в тесте горячими, с горчицей, кетчупом или вашим любимым соусом.

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