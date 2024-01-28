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Сосиски в слоеном тесте: очень простой рецепт, приготовит даже школьник
Сосиски в тесте — это не только вкусно, но и красиво. Простота и быстрота приготовления делают это блюдо идеальным выбором для встречи внезапно нагрянувших гостей или дружеских посиделок.
Сосиски в слоеном тесте — это быстрый и вкусный вариант закуски, который подойдет как для семейного ужина, так и для быстрого перекуса. Простота приготовления и восхитительный вкус делают это блюдо популярным у всех возрастов, пишет ТСН.
Ингредиенты:
- сосиски — 10 шт.;
- готовое слоеное тесто — 500 г;
- яйцо (для смазывания) — 1 шт.;
- кунжут или мак (для посыпки) — по желанию;
- горчица или кетчуп — для подачи.
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Приготовление:
- Разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре. Раскатайте тесто в тонкий слой и нарежьте его на полоски шириной примерно 1-2 см.
- Оберните каждую сосиску полосками теста, оставляя небольшие промежутки. Можно обернуть всю сосиску или делать в виде "спирали".
- Выложите сосиски на противень, застеленный бумагой для выпечки. Включите духовку, чтобы она разогрелась до 200°C.
- Взбейте яйцо и аккуратно смажьте каждую обернутую в тесто сосиску. Посыпьте сверху кунжутом или маком для дополнительной хрусткости и вкуса.
- Поместите противень в предварительно разогретую духовку и выпекайте примерно 15-20 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым.
- Подавайте сосиски в тесте горячими, с горчицей, кетчупом или вашим любимым соусом.
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