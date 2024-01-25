Картофельные гнезда с фаршем и сыром: пошаговый рецепт
Картофельные гнезда – это вполне самостоятельное юблюдо. Оно вкусное и сытное, к тому же готовится очень просто.
Раздумываете, что вкусного и нового приготовить на ужин, чтобы было и сытно, и аппетитно? Тогда порадуйте себя и домочадцев картофельными гнездами. Рецептом блюда поделились в блоге "Рецепты каждый день". Его приготовление не потребует особых навыков и получится даже у тех, кто не очень любит проводить время на кухне.
Картофельные гнезда
Ингредиенты:
- картофель – 500 гр;
- яйцо – 1 шт;
- панировочные сухари – 1 ст. л;
- фарш – 400 гр;
- сыр – 100 гр;
- лук – 1 шт;
- томатная паста – 1 ст. л;
- помидор – 1 шт;
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
Картофель почистить, помыть, сварить и сделать из него густое пюре. Дать ему остыть. Когда пюре остынет, добавить в него сырое куриное яйцо и хорошо перемешать.
Противень застелить пергаментом, посыпать его панировочными сухарями и с помощью кондитерского мешка с насадкой отсадить небольшие гнезда из картофеля, после чего отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 7-10 минут.
Пока противень в духовке, необходимо обжарить мелко нарезанный лук на сковородке, добавить фарш, томатную пасту, специи и помидор, тушить до готовности.
Наполнить гнезда фаршем, посыпать сыром и отправить еще на 15 минут в духовку при той же температуре.
При подаче гнезда можно посыпать мелко порезанной зеленью.
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