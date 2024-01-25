Рецепт сочного и вкусного бисквитного торта "Трезвая вишня"

Десерт — это вкусное и сладенькое дополнение после основного приема пищи. Часто десертом выступает шоколадка, или какое-то печенье приобретенное в магазине. Однако, часто хочется как-то вкусненького домашнего тортика. Конечно, в нынешних реалиях все проще купить в магазине, но иногда стоит находить время и на кулинарные произведения у себя дома. Они не только принесут удовольствие вашей семье, но и отвлекут вас от повседневности, проблем и плохого настроения.

Чтобы вам не пришлось напрасно тратить время на поиски рецепта вкусного десерта футблогер oh_vikka поделилась своим удачным вариантом приготовления бисквитного торта с вишней.

Ингредиенты

Для приготовления теста на бисквит

6 яиц;

соль;

150 граммов сахара;

150 граммов муки;

40 граммов какао.

Для приготовления крема

150 граммов шоколада (темный или молочный);

150 граммов сливочного масла;

100 граммов сгущенного молока;

400-450 граммов вишни.

Для приготовления глазури

100 граммов шоколада;

100 миллилитров сливок от 30%;

20-25 миллилитров растительного масла;

100 граммов орехов.

Читайте также:

Рецепт горохового супа со свининой

Куриный суп с клецками на манке: готовится просто, но получается вкусным и сытным

Мясные зразы с яйцом и луком: рецепт на скорую руку, из простых продуктов

Способ приготовления

Шаг 1

Соединяем 6 яиц, щепотку соли и сахар. Тщательно взбиваем блендером до пышной однородной массы.

Шаг 2

В отдельной миске соединяем предварительно просеянную муку вместе с какао. Тщательно все перемешиваем до однородности.

Шаг 3

Просеивая через сито муку соединенную с какао добавляем ее к пышно взбитым белкам. Осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.

Шаг 4

Готовое тесто на бисквит выливаем в форму для запекания и отправляем в духовку разогретую до 160-170 градусов. Выпекать бисквит нужно в течение 20-30 минут.

Шаг 5

Пока готовится бисквит переходим к приготовлению крема. Соединяем шоколад со сливочным маслом и сгущенным молоком. Миску с соединенными продуктами ставим на паровую баню и доводим до жидкой консистенции.

Шаг 6

К жидкой смеси масла, шоколада и сгущенного молока добавляем очищенную от косточек вишню вместе с соком, который стек. Все тщательно перемешиваем до однородности.

Шаг 7

Достаем бисквит из духовки, даем время остыть. После необходимо слегка срезать верхушку на бисквите и сделать из него словно мисочку выбрав середину. Крошки, которые образовались добавляем к крему и перемешиваем до однородности.

Шаг 8

Добавляем готовый крем с бисквитной крошкой в форму из торта, все тщательно выкладываем и сверху выкладываем предварительно срезанную крышку.

Шаг 9

Переходим к приготовлению глазури. Соединяем в кастрюле шоколад, сливки и растительное масло и ставим на минимальный огонь пока не образуется жидкая масса.

Шаг 10

К жидкой глазури добавляем любимые орешки, тщательно перемешиваем и поливаем готовый торт.

Читайте также:

Вкусные котлеты без мяса за 15 минут: рецепт очень простого и сытного блюда

"Клювочки" зимние: вкусный салат с фасолью по рецепту пани Стефы

На масле: готовим песочное печенье к чаю: как приготовить песочное печенье к чаю