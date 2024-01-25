Рецепт сочного и вкусного бисквитного торта "Трезвая вишня"
Десерт — это вкусное и сладенькое дополнение после основного приема пищи. Часто десертом выступает шоколадка, или какое-то печенье приобретенное в магазине. Однако, часто хочется как-то вкусненького домашнего тортика. Конечно, в нынешних реалиях все проще купить в магазине, но иногда стоит находить время и на кулинарные произведения у себя дома. Они не только принесут удовольствие вашей семье, но и отвлекут вас от повседневности, проблем и плохого настроения.
Чтобы вам не пришлось напрасно тратить время на поиски рецепта вкусного десерта футблогер oh_vikka поделилась своим удачным вариантом приготовления бисквитного торта с вишней.
Ингредиенты
Для приготовления теста на бисквит
- 6 яиц;
- соль;
- 150 граммов сахара;
- 150 граммов муки;
- 40 граммов какао.
Для приготовления крема
- 150 граммов шоколада (темный или молочный);
- 150 граммов сливочного масла;
- 100 граммов сгущенного молока;
- 400-450 граммов вишни.
- Для приготовления глазури
- 100 граммов шоколада;
- 100 миллилитров сливок от 30%;
- 20-25 миллилитров растительного масла;
- 100 граммов орехов.
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Способ приготовления
Шаг 1
Соединяем 6 яиц, щепотку соли и сахар. Тщательно взбиваем блендером до пышной однородной массы.
Шаг 2
В отдельной миске соединяем предварительно просеянную муку вместе с какао. Тщательно все перемешиваем до однородности.
Шаг 3
Просеивая через сито муку соединенную с какао добавляем ее к пышно взбитым белкам. Осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.
Шаг 4
Готовое тесто на бисквит выливаем в форму для запекания и отправляем в духовку разогретую до 160-170 градусов. Выпекать бисквит нужно в течение 20-30 минут.
Шаг 5
Пока готовится бисквит переходим к приготовлению крема. Соединяем шоколад со сливочным маслом и сгущенным молоком. Миску с соединенными продуктами ставим на паровую баню и доводим до жидкой консистенции.
Шаг 6
К жидкой смеси масла, шоколада и сгущенного молока добавляем очищенную от косточек вишню вместе с соком, который стек. Все тщательно перемешиваем до однородности.
Шаг 7
Достаем бисквит из духовки, даем время остыть. После необходимо слегка срезать верхушку на бисквите и сделать из него словно мисочку выбрав середину. Крошки, которые образовались добавляем к крему и перемешиваем до однородности.
Шаг 8
Добавляем готовый крем с бисквитной крошкой в форму из торта, все тщательно выкладываем и сверху выкладываем предварительно срезанную крышку.
Шаг 9
Переходим к приготовлению глазури. Соединяем в кастрюле шоколад, сливки и растительное масло и ставим на минимальный огонь пока не образуется жидкая масса.
Шаг 10
К жидкой глазури добавляем любимые орешки, тщательно перемешиваем и поливаем готовый торт.
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