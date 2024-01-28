Пикантные яблоки, фаршированные рисом и сухофруктами: простой и полезный десерт

Запеченные яблоки с ароматной начинкой — это не только вкусно, но и полезно. Этот десерт будет особенно популярен у тех, кто любит сочетание сладких и пикантных вкусов.

Запеченные яблоки с рисом и сухофруктами — это изысканный десерт, который идеально подходит для уютного зимнего вечера. Эта сладкая и одновременно пикантная закуска удивит своим вкусом и оригинальностью, пишет Кashevarnya.

Ингредиенты:

крупные яблоки — 8 шт.;

рис – 1/2 стакана;

изюм — 50 г;

курага — 50 г;

орехи (любые по вкусу) — 50 г;

мед — 2 ст.л.;

корица — 1 ч.л.;

сливочное масло — 50 г.

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Приготовление:

Отварите рис до готовности. Изюм и курагу замочите в теплой воде на 10 минут, затем нарежьте курагу мелкими кусочками. Орехи измельчите. Вымойте яблоки, аккуратно вырежьте сердцевину, оставляя стенки и дно целыми. Смешайте в миске отварной рис, изюм, курагу, орехи, добавьте мед и корицу. Перемешайте до однородности. Наполните каждое яблоко рисово-сухофруктовой смесью. Верх каждого яблока смажьте кусочком сливочного масла. Выложите яблоки в форму для запекания. Запекайте в духовке при 180°C примерно 20-25 минут. Подавайте яблоки горячими или остывшими. Они прекрасно сочетаются с ванильным мороженым или сливками.

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