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Пикантные яблоки, фаршированные рисом и сухофруктами: простой и полезный десерт
Запеченные яблоки с ароматной начинкой — это не только вкусно, но и полезно. Этот десерт будет особенно популярен у тех, кто любит сочетание сладких и пикантных вкусов.
Запеченные яблоки с рисом и сухофруктами — это изысканный десерт, который идеально подходит для уютного зимнего вечера. Эта сладкая и одновременно пикантная закуска удивит своим вкусом и оригинальностью, пишет Кashevarnya.
Ингредиенты:
- крупные яблоки — 8 шт.;
- рис – 1/2 стакана;
- изюм — 50 г;
- курага — 50 г;
- орехи (любые по вкусу) — 50 г;
- мед — 2 ст.л.;
- корица — 1 ч.л.;
- сливочное масло — 50 г.
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Приготовление:
- Отварите рис до готовности. Изюм и курагу замочите в теплой воде на 10 минут, затем нарежьте курагу мелкими кусочками. Орехи измельчите.
- Вымойте яблоки, аккуратно вырежьте сердцевину, оставляя стенки и дно целыми.
- Смешайте в миске отварной рис, изюм, курагу, орехи, добавьте мед и корицу. Перемешайте до однородности.
- Наполните каждое яблоко рисово-сухофруктовой смесью. Верх каждого яблока смажьте кусочком сливочного масла.
- Выложите яблоки в форму для запекания. Запекайте в духовке при 180°C примерно 20-25 минут.
- Подавайте яблоки горячими или остывшими. Они прекрасно сочетаются с ванильным мороженым или сливками.
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