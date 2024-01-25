Сочные и вкусные гречаники: рецепт для сытного ужина
Гречаники получаются не менее сытными, чем обычные котлеты. Они так же, как и котлеты, сочетаются с разными гарнирами.
Гречаники — блюдо украинской национальной кухни, которое готовят из фарша и вареной гречневой каши с добавлением лука, специй и зелени. Рекомендуем приготовить их по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день". Большой плюс этого блюда в том, что он сочетает в себе крупу и мясо, хорошо утоляя голод.
Гречаники
Ингредиенты:
- куриный фарш – 250 гр;
- гречка – 150 гр;
- лук репчатый – 1шт;
- яйцо – 1 шт;
- мука – 2-3 ст. л;
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу.
- Для начинки:
- яйцо вареное – 1 шт;
- зеленый лук – 3 пера;
- сметана – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Гречку отварить в подсоленной воде до готовности, остудить, добавить специи и соль при необходимости. Все перебить блендером, после чего ввести все остальные ингредиенты.
Далее необходимо приготовить начинку. Для этого надо вареное куриное яйцо натереть на терке, смешать его с мелко порубленным зеленым луком и сметаной.
Сформировать зразы и обжарить на среднем огне на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны.
Сложить их на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.
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