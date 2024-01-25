Ярко и изысканно: гарнир из запеченной моркови с чесноком и пармезаном
Порадуйте себя и своих родных новым полезным и очень вкусным блюдом. Готовится этот гарнир очень просто, а результат вас наверняка впечатлит своим вкусом.
Если вам хочется разнообразить свое меню, приготовьте вкусный и полезный гарнир из моркови в духовке. Аромат итальянских трав и пармезан придадут гарниру пикантные нотки и будут хорошо сочетаться с любым мясом или рыбой. Рецептом запеченной моркови поделился сайт Shuba.
Ингредиенты:
- морковь – 500 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- масло сливочное – 4 ст. л.;
- пармезан – 60 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец черный молотый – по вкусу;
- смесь итальянских трав – по вкусу;
- масло растительное – 1 ст. л.
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Приготовление
Шаг 1
Выберите для этого блюда не очень крупную морковь с тупым кончиком примерно одного размера. Помойте и очистите ее.
Шаг 2
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Шаг 3
Разрежьте морковь поперек на несколько частей длиной около 5 см. Если морковь крупная и толще 3 см в диаметре, разрежьте ее дополнительно вдоль на две или четыре части. В итоге все кусочки моркови должны быть примерно одного размера, чтобы она равномерно запеклись в духовке.
Шаг 4
Растопите сливочное масло любым удобным способом.
Шаг 5
Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте в миске сливочное масло с чесноков. Добавьте соль и специи по вкусу и хорошо перемешайте.
Шаг 6
Добавьте в подготовленную миску, перемешайте, чтобы кусочки моркови покрылись маслом и специями.
Шаг 7
Натрите пармезан на терке, добавьте в миску к моркови и еще раз перемешайте.
Шаг 8
Кисточкой смажьте противень растительным маслом и выложите на него морковь. Запекайте морковь 20 минут. Через десять минут откройте духовку и переверните кусочки моркови, чтобы они равномерно пропеклись.
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