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Жаркое в мультиварке из говядины с розмарином и сырной полентой: очень вкусное блюдо
Жаркое из говядины с аппетитным гарниром из кукурузной муки — отличный выбор для обеда или ужина, который порадует всю семью своим вкусом и ароматом.
Жаркое из говядины с розмарином и сырной полентой — это богатое ароматами и сытное блюдо, идеальное для семейного обеда. Мультиварка облегчит процесс приготовления и сделает мясо особенно нежным, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- томатная паста — 2 ст.л.;
- бульон говяжий — 500 мл;
- розмарин — 2 веточки;
- кукурузная мука (полента) — 200 г;
- сыр пармезан — 50 г;
- сливочное масло — 50 г;
- соль, перец — по вкусу;
- оливковое масло — для жарки.
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Приготовление:
- Нарежьте говядину на куски среднего размера. Лук и морковь нашинкуйте. Натрите сыр.
- Налейте в чашу мультиварки оливковое масло, выложите мясо и обжарьте до золотистой корочки, используя режим "Жарка". Добавьте лук и морковь, жарьте еще несколько минут.
- Добавьте томатную пасту, говяжий бульон и розмарин. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте под крышкой в режиме "Тушение" 1,5 часа.
- За 30 минут до окончания готовки мяса, приготовьте поленту. В кастрюле вскипятите воду, медленно всыпьте кукурузную муку, помешивая, чтобы не образовались комки. Варите на медленном огне до густоты, затем добавьте сливочное масло и тертый пармезан. Посолите по вкусу.
- На тарелку выложите сначала слой поленты, затем сверху жаркое из говядины. Украсьте зеленью и подавайте горячим.
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