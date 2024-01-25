Детей Кейт Миддлтон не пускают к ней: в чем причина
Королевская особа перенесла операцию на брюшной полости. Последний раз в полном составе семья Уэльских появлялась на публике на Рождество 2023 года.
Стало известно, что детей Кейт Миддлтон не пускают к ней во время реабилитации после операции на брюшной полости. Об этом пишет Сosmopolitan.
Королевскую персону посещает в частной лондонской клинике только муж — принц Уильям. Впрочем, троих детей супругов, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи не пускают к матери, они общаются только онлайн. Последний раз семья Уэльских в полном составе появлялась вместе на публике на рождественской службе 25 декабря 2023 года.
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Судя по всему, запреты видеться с Кейт связаны с рекомендациями врачей. Наследники могут занести в палату инфекцию, что станет большим риском для ослабленного здоровья многодетной матери.
Жена принца Уильяма отменила все выходы до Пасхи 2024. Также известно, что в больнице The London Clinic очень строгие правила, к пациентам запрещено проводить детей.
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