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Диетический гречневый суп с мясом: вкусное и сытное блюдо из самых простых продуктов

Татьяна Ковальчук
Фото: Say7 | Гречневый суп

Гречневый мясной суп — отличный выбор для обеда. Он согреет вас в холодный день и насытит на долгое время. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот суп идеальным вариантом для ежедневного меню.

Гречневый суп с мясом — это питательное и ароматное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда. Богатый вкус гречки в сочетании с мясом создает утонченное и насыщенное блюдо, пишет Rice.

Ингредиенты:

  • мясо говядины — 500 г;
  • гречка — 1 стакан;
  • картофель — 3-4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст.л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • вода — 2 литра.

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Приготовление:

  1. Мясо нарежьте на небольшие кусочки. Залейте мясо водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите на медленном огне 1 час.
  2. Морковь нарежьте соломкой, лук мелко нарежьте. Обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и тушите еще 2-3 минуты.
  3. К кипящему мясу добавьте нарезанный картофель и варите 10-15 минут. Затем добавьте обжаренные овощи и гречку. Варите до готовности гречки, около 20 минут.
  4. За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Перед подачей посыпьте суп измельченной зеленью.

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