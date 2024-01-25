Детей сравнила с собаками: австралийскую модель критикуют за неудачное видео, — соцсети

Комментаторы под видео модели говорили, что она критикует людей, которые решили родить детей. Указывали, что нельзя сравнивать детей и собак, показывая их "демонами".

Австралийская модель Элли Гонсалвес (Ellie Gonsalves) записала видео, на котором она возится с домашней собачкой. В другой части видео — мать с кричащим ребенком. Комментаторы под заметкой модели выражали недовольство, потому что им показалось, что это неудачное противопоставление. Однако были и поддерживающие реакции. Дискуссию под Reels Элли Гонсалвес можно увидеть на ее странице Instagram.

На коротком видео, которое появилось в соцсети 21 января, сначала можно увидеть мать, которая пытается одеть ребенка. При этом ребенок выгибается и кричит, а женщина его удерживает изо всех сил. В последние секунды слышно, как она выкрикивает слово "Господи!" на русском языке.

После этого на записи появляется Элли Гонсалвес — она одевает собачку на прогулку, при этом животное спокойно сидит у нее на руках и не сопротивляется манипуляциям.

Под сообщением появилось более 6 тыс. "лайков" и несколько десятков сообщений. Кто-то из авторов отметил, что понимает, какую мысль пыталась донести Элли, но так делать не стоит.

"Я понимаю твое мнение, но позорить мать вне контекста не очень хорошо".

Также указывали, что этим видео модель критикует решение людей иметь детей. Подобное сравнение вроде бы должно показать, что дети — это "плохое решение".

"Я никогда не пойму людей, которые испытывают потребность каким-то образом опровергнуть чье-то решение, чтобы подтвердить свои собственные решения. В этой публикации явно нет благих намерений".

Под заметкой появилась обширная реакция женщины с тремя детьми. Автор признала, что люди без детей обычно имеют гораздо легче жизнь, потому что им не приходится так много мыть посуду и убирать. Также они могут поехать отдыхать в места, которые хотели бы. Родители зато живут в тревоге за жизнь и здоровье детей.

"Они мой мир и заставляют меня смеяться каждую секунду. Это все стресс".

В другом комментарии человек заметил, что "не все дети такие и не все собаки такие". По мнению автора, видео, опубликованное моделью, имеет целью показать детей "демонами" и заставить родителей сожалеть о своем решении.

Были также комментаторы, которые предлагали не реагировать так остро на видео. Они предлагали "пролистать" сообщение тем, кому оно не нравится. Другие же писали, что они поддерживают Элли.

Видео Элли Гонсалвез — комментарий о поддержке Фото: Скриншот Видео Элли Гонсалвез — комментарий с критикой Фото: Скриншот Видео Элли Гонсалвез — комментарий матери с 3 детьми Фото: Скриншот Видео Элли Гонсалвез — комментарий матери, продолжение Фото: Скриншот

Элли Гонсалвес — 33-летняя модель и блогер из Австралии, которая имеет в Instagram 1,2 млн поклонников, без детей, но с мужем. Посты в соцсети она посвящает уходу за собой, рекламе косметики и производителей одежды.

Элли Гонсалвес — фото из Instagram Фото: Скриншот Элли Гонсалвес — чем занимается Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус публиковал статьи о ситуациях, которые происходили в жизни других известных личностей. Например, в сентябре рассказали о 15-летней модели из Индии, которая снималась для Vogue и Cosmopolitan и быстро набрала 300 тыс. поклонников в Instargam. В ноябре американская певица Мадонна опубликовала короткое видео, на котором показала сына во время занятий рисованием.