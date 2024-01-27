На французский манер: тарт с рыбными консервами

Рыбный пирог можно подавать и теплым, и холодным. Для его приготовления понадобится любая рыбная консерва с добавлением масла.

Закусочный пирог готовится из бездрожжевого теста на сметане, а продукты для начинки – самые простые и доступные. При этом тарт получается очень вкусным, нежным, а приготовить его не составит труда, даже если у вас совсем мало опыта в выпечке. Рецептом тарта поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты

Для теста:

мука пшеничная – 170 г;

сметана – 80 г;

масло сливочное – 100 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – 1/3 ч. л.;

сахар – 2/3 ч. л.

Для начинки:

консервы рыбные – 250 г;

лук репчатый – 200 г;

масло растительное для жарки лука – 2 ст. л.;

петрушка – 10 г;

укроп – 10 г.

Для заливки:

сметана – 200 г;

яйцо куриное – 4 шт.;

мука пшеничная – 1 ст. л.;

соль – щепотка.

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Приготовление

Шаг 1

Растопите сливочное масло, добавьте к нему соль, сахар и сметану. Перемешайте до однородности.

Шаг 2

Просейте муку вместе с разрыхлителем. Добавьте частями в масляно-сметанную смесь и замесите мягкое нелипкое тесто.

Шаг 3

Выложите тесто на пергамент. Присыпьте его мукой и раскатайте в круг. Диаметр круга должен быть на 2-3 см больше диаметра формы для тарта. В этом рецепта использовалась форма диаметром 25 см.

Шаг 4

Перенесите тесто в форму вместе с пергаментом и сформируйте бортики. Наколите вилкой по всей поверхности теста.

Шаг 5

Лук нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета.

Шаг 6

Рыбную консерву поломайте вилкой на небольшие кусочки и смешайте с луком.

Шаг 7

Зелень мелко порежьте, добавьте к рыбе и хорошо перемешайте

Шаг 8

Для заливки взбейте венчиком яйца со сметаной. Добавьте муку и соль и размешайте до однородности.

Шаг 9

В форму с тестом равномерно выложите начинку. Залейте ее сметанной заливкой.

Шаг 10

Духовку разогрейте до 180-190 градусов и выпекайте тарт 35-40 минут.

Шаг 11

Готовый пирог достаньте из формы вместе с пергаментом и остудите на решетке. После этого уберите бумагу, нарежьте его на порционные куски и зовите к столу едоков.

Закусочный тарт с рыбными консервами Фото: www.ua.yabpoela.com

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