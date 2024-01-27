На французский манер: тарт с рыбными консервами
Рыбный пирог можно подавать и теплым, и холодным. Для его приготовления понадобится любая рыбная консерва с добавлением масла.
Закусочный пирог готовится из бездрожжевого теста на сметане, а продукты для начинки – самые простые и доступные. При этом тарт получается очень вкусным, нежным, а приготовить его не составит труда, даже если у вас совсем мало опыта в выпечке. Рецептом тарта поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная – 170 г;
- сметана – 80 г;
- масло сливочное – 100 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – 1/3 ч. л.;
- сахар – 2/3 ч. л.
Для начинки:
- консервы рыбные – 250 г;
- лук репчатый – 200 г;
- масло растительное для жарки лука – 2 ст. л.;
- петрушка – 10 г;
- укроп – 10 г.
Для заливки:
- сметана – 200 г;
- яйцо куриное – 4 шт.;
- мука пшеничная – 1 ст. л.;
- соль – щепотка.
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Приготовление
Шаг 1
Растопите сливочное масло, добавьте к нему соль, сахар и сметану. Перемешайте до однородности.
Шаг 2
Просейте муку вместе с разрыхлителем. Добавьте частями в масляно-сметанную смесь и замесите мягкое нелипкое тесто.
Шаг 3
Выложите тесто на пергамент. Присыпьте его мукой и раскатайте в круг. Диаметр круга должен быть на 2-3 см больше диаметра формы для тарта. В этом рецепта использовалась форма диаметром 25 см.
Шаг 4
Перенесите тесто в форму вместе с пергаментом и сформируйте бортики. Наколите вилкой по всей поверхности теста.
Шаг 5
Лук нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета.
Шаг 6
Рыбную консерву поломайте вилкой на небольшие кусочки и смешайте с луком.
Шаг 7
Зелень мелко порежьте, добавьте к рыбе и хорошо перемешайте
Шаг 8
Для заливки взбейте венчиком яйца со сметаной. Добавьте муку и соль и размешайте до однородности.
Шаг 9
В форму с тестом равномерно выложите начинку. Залейте ее сметанной заливкой.
Шаг 10
Духовку разогрейте до 180-190 градусов и выпекайте тарт 35-40 минут.
Шаг 11
Готовый пирог достаньте из формы вместе с пергаментом и остудите на решетке. После этого уберите бумагу, нарежьте его на порционные куски и зовите к столу едоков.
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