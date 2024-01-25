Рецепт испанского десерта из заварного теста: пирожные Чурос — пальчики оближешь

Чурос (churros) — это испанский десерт, который внешне напоминает длинные пальчики из сладкого теста. Обычно тесто для чурос готовят из муки, воды, масла и соли. В кондитерском мешке со звездочками готовят палочки и обжаривают их в горячем масле до золотистой корочки. Обычно чурос подают, посыпав сахарной пудрой и добавляя горячий шоколад для окунания.

Они популярны в Испании и Латинской Америке, а также других странах. Чурос имеют хрустящую внешность и мягкий внутренний слой. Они прекрасно сочетаются с горячим шоколадом или другими горячими напитками. Футблогер Сабина поделилась своим рецептом приготовления чурос в домашних условиях, которые получаются не менее вкусными чем в дорогих кондитерских.

Ингредиенты

150 миллилитров воды;

щепотка соли;

1 столовая ложка сахара;

50 граммов сливочного масла;

100 граммов муки;

2 яйца;

масло для обжаривания.

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Способ приготовления

Шаг 1

Берем кастрюлю в ней соединяем воду, соль, сахар и масло. Образовавшуюся смесь доводим до растворения масла и до кипения.

Шаг 2

Как смесь закипит необходимо поставить огонь на минимума и добавить муку. После добавления муки интенсивно помешиваем пока тесто не заварится. Оно должно стать однородным и собраться в шар. Для этого понадобится примерно 2-3 минуты.

Шаг 3

Готовое тесто снимаем с огня, даем время остыть.

Шаг 4

Когда тесто станет комнатной температуры по одному начните добавлять яйца. Хорошо помешивайте смесь. Тесто должно стать однородным.

Шаг 5

Когда тесто будет готово перекладываем его в кондитерский мешок с насадкой звезда.

Шаг 6

Тем временем разогреваем сковородку с растительным маслом. Только после того, как масло начнет закипать прикручиваем на средний огонь и выжимаем из кондитерского мешка пальчики — наши будущие чуросы. Жарим со всех сторон, периодически переворачивая, до красивой румяной корочки.

Шаг 7

Вынимаем готовые чуросы на бумажное полотенце.

Шаг 8

Готовые пирожные подаем с шоколадным соусом или обсыпаем смесью сахара с корицей.

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