Котлеты из крабовых палочек за 15 минут — рецепт приготовления
Если ваша семья любит котлетки, а вы уже не знаете, что интересного им приготовить, тогда вам точно стоит попробовать приготовить вкусные котлеты из крабовых палочек. На их приготовление вам придется потратить около 15 минут, а в результате вы получите целую гору вкусных котлеток, которыми спокойно накормите не только детей и семью, но и удивите незваных гостей.
Рецептом приготовления котлет из крабовых палочек поделилась футблогер Кристина Азизиан.
Ингредиенты
- 300 граммов крабовых палочек;
- 2 вареных яйца;
- 100 граммов сыра;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 сырое яйцо;
- специи по вкусу — соль, черный перец, паприка;
- панировочные сухари.
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Способ приготовления
Шаг 1
Отварите два яйца. Для этого поместите их в кастрюлю с водой и отправьте на огонь. Обычно для приготовления яиц необходимо 10-12 минут.
Шаг 2
Яйца очистите от кожуры и разрежьте на части и поместите в блендер.
Шаг 3
Крабовые палочки необходимо разморозить до натурального состояния и также поместить в блендер.
Шаг 4
В блендер также добавьте очищенный чеснок, твердый сыр и одно сырое яйцо.
Шаг 5
Не забывайте о специях. Их также стоит добавить в блендер. Все тщательно перебить до однородности.
Шаг 6
Из полученного фарша влажными руками смоченными в воде сформируйте котлетки.
Шаг 7
Каждую котлетку надо обвалять в панировочных сухарях.
Шаг 8
На огне разогрейте сковородку с растительным маслом и отправьте жариться котлеты. Каждую котлету нужно обжаривать по 3-4 минуты с каждой стороны.
Котлетки по этому рецепту не только очень быстро и просто готовятся, но и получаются очень нежные и вкусные.
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