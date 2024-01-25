Три позы, которые провоцируют появление зажимов в мышцах

Зажимы в мышцах могут возникать по разным причинам, но основными факторами, которые способствуют их появлению, являются неправильные тренировки, сидячий образ жизни и недостаточное растяжение мышц. Конечно, с болью в спине, шее или мышцах сталкиваются 85% людей. Все из-за неправильных и неудобных поз для сидения.

Телесный терапевт Татьяна Вещикова показала три позы, которые могут провоцировать зажимы в мышцах.

Поза 1

Сидение на стульчике согнувшись и опершись на колени руками и держа телефон.

Поза 2.

Сидя на полу, едва касаясь спиной опоры, колени поджаты, руки на коленях, спина в согнутой дуге.

Поза 3

Сидя на диване или стульчике опершись на руки и вывернув таз и ногу в сторону.

Какие позы для сидения лучше не выбирать смотрите ниже в видео

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Однако есть и другие причины которые могут провоцировать зажимы в мышцах.

Долговременное сидение

Сидячий образ жизни и долгое сидение за компьютером или рулем автомобиля может приводить к затянутым и сокращенным мышцам. Например, долгая работа за столом может вызывать зажимы в шее и спине.

Неправильная осанка

Неисправная осанка, особенно при длительной тренировке или во время выполнения повседневных движений, может привести к неравномерному сжатию мышц. Например, негативное влияние на осанку могут иметь плохая посадка во время сидения или неправильная техника во время поднятия веса.

Недостаточное растяжение мышц

Недостаточное растягивание перед и после тренировки или любых физических активностей может привести к сокращению мышц. Это может стать причиной зажимов, особенно если выполнять применяются к мышцам, которые уже были напряжены во время тренировки.

Профилактика зажимов в мышцах важна для сохранения здоровья и поддержания оптимального уровня функции мышц. Именно поэтому надо следовать определенным советам, которые могут помочь в предупреждении зажимов.

Регулярные растяжки

Растянутые мышцы меньше подвержены зажимам. Выполняйте растяжки для всех групп мышц, особенно перед и после физических нагрузок. Растяжка должна быть расслабленной и длиться примерно 15-30 секунд на каждую мышечную группу.

Физическая активность

Регулярные физические упражнения, включая аэробную активность и упражнения на силу, могут укрепить мышцы и уменьшить риск зажимов. Постепенно увеличивайте нагрузку и используйте правильную технику, чтобы избежать перенапряжения мышц.

Гидратация

Оптимальный уровень гидратации помогает поддерживать гибкость мышц и предотвращает спазмы. Пейте достаточное количество воды в течение дня.

Общая релаксация

Обеспечивайте достаточное количество отдыха и сна, чтобы мышцы имели возможность восстановиться и расслабиться.

Избегайте долгого сидения или стояния в одной позиции

Излишняя нагрузка на определенные мышечные группы может вызвать их зажимы. Регулярно делайте паузы для смены позиций и растяжек.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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