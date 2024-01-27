Нежный сливочно-апельсиновый мусс: десерт без выпечки, муки и желатина (видео)
Для приготовления этого десерта с апельсиновым вкусом понадобится всего 20 минут.
Самый нежный в мире десерт готовится без выпечки и очень быстро. Мусс из апельсинового заварного крема, взбитых сливок и сыра маскарпоне можно подавать как самостоятельный десерт или использовать для тортов, начинки профитролей и блинчиков, украшения капкейков Рецептом десерта поделился канал Delicious Food.
Ингредиенты
- апельсины – 4-5 шт.;
- сахар – 100 г;
- крахмал кукурузный – 50 г;
- яйца куриные – 3 шт.;
- сливки жирные кондитерские – 500 мл.
- ванильный сахар – 1/4 ч. л.;
- маскарпоне – 250 г;
- соль – щепотка.
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Приготовление
Шаг 1
Разрежьте апельсины поперек на две половинки. Отожмите из них сок и процедите его через ситечко.
Шаг 2
Взбейте венчиком яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до однородности. Добавьте 350 мл сока, хорошо размешайте.
Шаг 3
В оставшемся соке разведите крахмал.
Шаг 4
Поставьте смесь на маленький огонь в кастрюле с толстым дном. Варите несколько минут, пока смесь не побелеет. Влейте крахмал с соком и варите постоянно помешивая, пока заварной крем не загустеет.
Шаг 5
Переложите заварной крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник остывать.
Шаг 6
Охлажденные сливки взбейте миксером до состояния легкого крема. Добавьте маскарпоне и взбивайте дальше, пока не получите густой крем.
Шаг 7
Две ложки сливочного крема добавьте к заварному крему и и перемешайте миксеров до однородности. Выложите заварной крем с оставшимся сливочным и еще раз взбейте.
Шаг 8
Переложите мусс в кондитерский мешок и отсадите его в креманки или бокалы для подачи. Прежде чем подавать уберите десерт на 20 минут в холодильник.
Шаг 9
Перед подачей украсьте десерт по своему вкусу. Вы можете добавить шоколад, орехи, фрукты или печенье.
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