Вкусно по-французски: запеканка Пармантье с курицей
Картофельная запеканка Пармантье с курицей, зеленым горошком и тыквой готовится очень просто и быстро, как английский пастуший пирог.
Приготовьте вкусную и сытную запеканку Пермантье на обед или ужин, чтобы порадовать себя и своих близких новым вкусом французской кухни. Для этого вам понадобятся самые простые продукты и 45 минут времени. Рецептом запеканки Пармантье поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- филе куриной грудки – 400 г;
- зеленый горошек – 200 г;
- тыква – 150 г;
- лук – 80 г;
- чеснок – 2 дольки;
- картофель – 350 г;
- топленое молоко или сливки – 200 мл;
- сливочное масло – 30 г;
- куриные яйца – 2 шт.;
- розмарин – по вкусу;
- черный перец, соль – по вкусу;
- мука – 1 ст. л.;
- помидоры черри – 2-3 шт.;
- петрушка – пучок;
- оливковое масло – 1 ст. л.
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Приготовление
Шаг 1
Нарежьте тыкву ломтиками, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке при 200 градусах до мягкости. Это займет около 20 минут.
Шаг 2
Очищенный картофель крупно порежьте, отварите до готовности и разомните в пюре толкушкой. Оставьте для соуса стакан картофельного отвара.
Шаг 3
Добавьте в пюре ложку сливочного масла, 1 яйцо и 50 мл топленого молока или жидких сливок. Посолите по вкусу и тщательно перемешайте до однородности.
Шаг 4
На курином филе сделайте неглубокие насечки крест-накрест и смажьте его оливковым маслом и посыпьте розмарином.
Шаг 5
Раскалите сухую сковороду (лучше гриль) и быстро обжарьте филе до золотистой корочки. До готовности доводить не нужно, на этом этапе важна именно корочка. Курицу переложите на тарелку.
Шаг 6
Лук и чеснок нарежьте мелким кубиком и обжарьте пару минут на оставшемся сливочном масле в той же сковороде, где жарилась курица.
Шаг 7
Добавьте в сковороду зеленый горошек и половину тыквы. Если у вас замороженный горошек, его не нужно предварительно размораживать. Консервированный продукт лучше заранее откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Шаг 8
Нарежьте мясо соломкой, мелко порубите петрушку и отправьте их в сковороду к остальным продуктам.
Шаг 9
Смешайте муку с картофельным отваром, добавьте оставшееся топленое молоко и хорошо размешайте чтобы не было комочков. Влейте смесь в сковороду, добавьте по вкусу соль и перец и готовьте еще минут 5, пока соус не загустеет.
Шаг 10
Огнеупорную керамическую или стеклянную форму смажьте оливковым маслом. Выложите в нее курицу с овощами.
Шаг 11
Сверху ровным слоем выложите картофельное пюре. Украсьте поверхность ломтиками тыквы и помидорами.
Шаг 12
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Шаг 13
Взбейте яйцо со щепоткой соли и кисточкой смажьте верх запеканки.
Шаг 14
Выпекайте запеканку 25 минут, пока верх не зарумянится.
Шаг 15
Готовую запеканку Пармантье подавайте горячей с зеленым салатом или овощной нарезкой.
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