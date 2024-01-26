Мечта любителей шоколадных батончиков: торт "Сникерс" без выпечки

Хрустящая основа, нежное суфле со сметаной и вареной сгущенкой, слой карамели с арахисом – это очень вкусно и красиво!

Чтобы приготовить торт "Сникерс" вам понадобятся самые простые и доступные продукты, а духовку включать не придется. К тому же торт получается очень красивым даже без дополнительного украшения. Как вы догадались по названию десерта, вкус его похож на популярные шоколадные батончики. Рецептом торта "Сникерс" поделился сайт "ЯБ Поїла".

Вам также понадобится круглая разъемная форма для выпечки. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на форму диаметром 18 см.

Ингредиенты

Основа:

печенье шоколадное – 200 г;

какао-порошок – 1 ст. л.;

масло сливочное – 70 г.

Суфле:

сметана жирная (или греческий йогурт) – 300 г;

молоко сгущенное вареное – 300 г;

ванильный сахар – 10 г;

сахар – по вкусу;

желатин быстрорастворимый – 20 г;

вода холодная – 100 г.

Карамель:

сахар – 100 г;

молоко (очень горячее) – 100 мл;

мука пшеничная – 1 ч. л.;

масло сливочное – 30 г;

соль – щепотка;

арахис жареный – 100 г.

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Приготовление

Шаг 1

Желатин разведите по инструкции на упаковке.

Шаг 2

Сухое шоколадное печенье (крекер или песочное) измельчите в крошку с помощью скалки или блендера.

Шаг 3

Добавьте в крошку какао, если хотите получить более насыщенный шоколадный вкус основы торта. Растопите сливочное масло любым удобным способом, влейте его в крошку и хорошо перемешайте лопаткой. Когда масса почти впитает масло будет удобнее вымесить ее руками, чтобы все собралось в плотный шар.

Шаг 4

Форму выстелите пищевой пленкой. Борта дополнительно проложите кондитерской лентой для сборки тортов. Если у вас нет такой ленты, можно взять плотный канцелярский файл или обложку.

Это необходимо, чтобы бока торта получились ровными и красивыми, а торт было легко достать из формы.

Шаг 5

В форму выложите подготовленную основу для торта, равномерно распределите ее по дну и хорошо утрамбуйте. Это удобно делать коротенькой скалкой или тяжелым гладким стаканом.

Шаг 6

Уберите форму с основой торта в холодильник, чтобы она хорошо застыла.

Шаг 7

В глубокую миску выложите сметану. Добавьте ванильный сахар и начинайте взбивать миксеров на средних оборотах. Через минуту добавьте столовую ложку вареной сгущенки. Когда сгущенка размешается со сметаной до однородности, добавьте еще ложку. Так частями добавьте в крем всю сгущенку.

Шаг 8

Попробуйте крем. Если о покажется вам недостаточно сладким, добавьте сахар или сахарную пудру по вкусу.

Шаг 9

Разведенный желатин влейте в крем тонкой струйкой, продолжая взбивать на небольшой скорости.

Шаг 10

Переложите получившийся однородный крем в форму с основой торта. Разровняйте поверхность лопаткой и уберите в холодильник минимум на час до полного застывания.

Шаг 11

Когда суфле застынет, приготовьте карамель. На сухой сковороде обжарьте муку до золотистого цвета. Добавьте сливочное масло, размешайте чтобы масло лучше растопилось и равномерно смешалось с мукой. Всыпьте в сковороду сахар и активно перемешивайте, пока он полностью не растопится.

Шаг 12

Когда масса в сковороде станет однородной, добавьте щепотку соли и медленно влейте горячее молоко, не переставая активно мешать карамельную массу лопаткой. Когда масса снова станет однородной, выключите огонь и дайте карамели остыть минут 7, чтобы она не растопила слой суфле.

Шаг 13

Достаньте форму с тортом из холодильника. Равномерно распределите по поверхности обжаренный арахис. Залейте торт карамелью и сразу же уберите обратно в холодильник еще часа на 2-3 часа, чтобы карамель стабилизировалась.

Шаг 14

Когда торт полностью застынет, достаньте его из холодильника, снимите борта формы, осторожно уберите пленку и переложите торт на блюдо для подачи.

Торт Сникерс Фото: www.ua.yabpoela.com

Торт выглядит очень красиво и без дополнительного украшения, но если вы хотите добиться еще большего сходства с батончиками Snickers, можете полить его сверху растопленным шоколадом и убрать в холодильник еще на полчаса. Помните, что поливать торт нужно слегка остывшим шоколадом, чтобы он не растопил суфле и карамель.

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