Кольца кальмара, тушенные с луком и морковью: вкусное блюдо за 30 минут

Кольца кальмара, тушенные с луком и морковью, не только вкусные, но и очень полезные, так как кальмары богаты белком и микроэлементами.

Кольца кальмара, тушенные с луком и морковью, сочетают в себе нежность морепродуктов и ароматные овощи. Этот рецепт идеален для тех, кто хочет разнообразить свой рацион легкими и полезными блюдами, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

кольца кальмара — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

зелень (петрушка или укроп) — для украшения;

вода или белое сухое вино — 100 мл.

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Приготовление:

Нарежьте лук полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Измельчите чеснок. На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и морковь, обжаривайте до мягкости овощей на среднем огне, примерно 5 минут. К овощам добавьте кольца кальмара, тушите все вместе еще 5 минут, часто помешивая. Влейте в сковороду воду или белое вино, добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Тушите под закрытой крышкой на небольшом огне 10-15 минут. Готовые кольца кальмара выложите на блюдо, украсьте свежей зеленью. Подавайте как самостоятельное блюдо или с легким гарниром.

Это блюдо отличается легкостью и утонченным вкусом, оно идеально подойдет для ужина или обеда.

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