Вкусный и полезный завтрак: оладьи из шпината
Всего 25 минут — и вы получите необычный завтрак. Его можно в охлажденном виде взять с собой, когда вы отправитесь по делам.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как ежедневный завтрак сделать интересным и полезным. Рецептом оладий со шпинатом ресторатор делится на своем сайте.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 180 г муки;
- 2 яйца;
- 200 мл кефира;
- 150 г шпината;
- 1 ст.л. растительного масла;
- ½ ч.л. разрыхлителя;
- ¼ ч.л. соли;
- 30 мл масла для жарки.
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Сначала в чашу блендера кладем все ингредиенты, кроме масла: 180 г муки, 2 яйца, 200 мл кефира, 1 ст.л. масла, ½ ч.л. разрыхлителя, ¼ ч.л. соли и 150 г шпината. Если берем замороженный шпинат, то нужно немного его разморозить и убрать лишнюю влагу. Перебиваем все ингредиенты до однородной массы.
На большую сковороду выливаем 30 мл масла и разогреваем его. Выкладываем оладьи ложкой и жарим по 2-3 минуты с каждой стороны до легкой корочки.
Готовое блюдо подаем со сметаной или другим соусом. В частности, оладьи можно есть в холодном состоянии, поэтому можете брать их с собой на работу, в школу или по другим делам.
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