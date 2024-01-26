Рецепт постного борща с карасями
Обычно борщ ассоциируется с мясом и сметаной. Впрочем, его можно приготовить так, чтобы блюдо было постным.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом борща, который можно есть даже во время поста. Известный ресторатор предлагает приготовить блюдо с карасями.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 2 л воды (+150 мл для овощей);
- 6 небольших карасей;
- 1 большая свекла;
- 1 средний лук;
- 4 средних картофеля;
- 1 средняя морковь;
- 200 мл домашнего томатного сока;
- 200 г свежей капусты;
- 1 ст. л. подсолнечного масла;
- 2 лавровых листа;
- 3 горошины душистого перца;
- 1 ст. л. муки;
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- соль и перец по вкусу.
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Для начала чистим карасей от чешуи и внутренностей. Моем под проточной водой и сушим.
Солим рыбу с обеих сторон и панируем в муке (на это уйдет около 1 ст. л. муки).
Разогреваем сковороду с 2 ст. л. масла и хорошо обжариваем рыбу с обеих сторон до румяной корочки. Кладем ее на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Чистим 1 крупную свеклу, 1 среднюю луковицу, 4 средние картофелины и 1 среднюю морковку. Лук режем кубиком, а морковь со свеклой натираем на терке.
Лук обжариваем в глубокой сковороде с 1 ст. л. масла до мягкости. Добавляем морковь и свеклу, вливаем 200 мл домашнего томатного сока и тушим все вместе несколько минут. После этого добавляем 150 мл воды, доводим до кипения и тушим на медленном огне 10 минут.
Картофель режем небольшими кубиками, кладем в кастрюлю и добавляем 2 л воды. Варим на среднем огне со щепоткой соли 20 минут.
Шинкуем 200 г свежей капусты, добавляем в кастрюлю и варим еще в течение 10 минут.
Добавляем в кастрюлю овощи со сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставляем на медленном огне на 5 минут.
После этого добавляем в борщ караси и варим все вместе еще в течение нескольких минут. Подаем первое блюдо с карасиком в тарелке. Поэтому должно получиться примерно 6 порций.
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