Вкусный хлеб своими руками: как испечь и что в него добавить

У вас получится вкусный хлеб с ломтиками яблок и грецкими орехами. Полезный и вкусный рецепт, подходящий для любого случая: от завтрака до аперитива.

Домашний хлеб с яблоками и грецкими орехами приготовить в домашних условиях несложно: достаточно соблюдать время закваски, и в результате получится ароматная буханка с насыщенным вкусом. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Тесто полуцельнозерновое и не содержит жиров, таких как растительное или сливочное масло, яблоки придают аромат, а орехи приятную хрусткость. Хлеб из яблок и грецких орехов очень универсален с ним получаются отличные бутерброды на завтрак.

Хлеб с яблоками и грецкими орехами

Ингредиенты:

300 г муки;

200 г цельнозерновой муки;

½ кубика свежих пивных дрожжей (12,5 г);

1 столовая ложка жидкого меда (типа акации);

2 яблока;;

40 г ядер грецких орехов

300 г воды комнатной температуры;

9 г соли;

манная мука для присыпки.

Начните готовить яблочно-ореховый хлеб, смешав два вида муки. В небольшой миске растворите пивные дрожжи в 50 мл воды, взятой из общего количества, добавьте ложку меда и перелейте все в большую миску. Добавьте заранее смешанную муку. В последнюю очередь добавьте соль. Тщательно перемешайте и оставьте примерно на десять минут.

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Это поможет тесту схватиться. Тем временем крупно нарезаем ядра грецких орехов и, очистив их от кожуры, нарезаем кубиками яблоки. Выложите все еще липкое тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность. Замешивайте, несколько раз складывая его на себя, пока он не станет эластичным.

Сначала добавьте грецкие орехи, а затем понемногу яблоки, вмешивая их в складки теста. Когда грецкие орехи и яблоки полностью смешаются, сформируйте шар, поместите смесь в миску и накройте пленкой. Оставьте в защищенном месте (например, в выключенной духовке) примерно на час или пока он не увеличится вдвое.

Используя лопаточку, аккуратно переверните тесто на посыпанную мукой поверхность. Сложите тесто от краев к центру: сначала правую сторону, затем левую, затем верхнюю и, наконец, нижнюю, чтобы образовался "пакет". Переверните его и раскатайте против часовой стрелки по рабочей поверхности, пока не образуется буханка. Застелите противень бумагой для выпечки. Поместите буханку в центр и обильно посыпьте ее манной мукой. Накройте хлеб чистой тканью и поставьте в защищенное место для подъема примерно на час (или во всяком случае, пока он не увеличится в объеме вдвое). Нагрейте духовку до 250°. Снимите с хлеба ткань и надрежьте поверхность ножом, образуя крест. Поставьте в духовку и готовьте 15 минут. Уменьшите температуру до 200° и продолжайте готовить еще 15 минут. Уменьшите температуру еще до 170° и продолжайте еще 15 минут, следя за степенью подрумянивания хлеба.

Выключите духовку, когда корочка приобретет красивый коричневый цвет. Оставьте дверцу полуоткрытой и дайте хлебу постоять 5 минут. Выньте из духовки и дайте остыть. Яблочно-ореховый хлеб готов.

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