Рыбное филе, запеченное под майонезом: не только вкусно, но и красиво
Запеченное рыбное филе — это блюдо украсит ваш стол и порадует всех любителей рыбы. На гарнир можно приготовить картофель или рис.
Рыбное филе, запеченное под майонезом, – это очень вкусное и изысканное блюдо. Оно идеально подойдет для семейного ужина или торжественного случая. Сочетание нежного рыбного филе с ароматной золотистой корочкой из майонеза придает блюду особенный шарм. Простота приготовления делает его идеальным выбором для любого случая, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- рыбное филе (любое на ваш выбор, например, треска или судак) — 500 г;
- майонез — 150 г;
- лимонный сок — 2 ст.л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- зелень укропа или петрушки — для украшения;
- чеснок — 2 зубчика, измельченного.
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Приготовление:
Шаг 1. Рыбное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем. Сбрызните филе лимонным соком, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться на 15-20 минут.
Шаг 2. В миске смешайте майонез с измельченным чесноком. Для дополнительного аромата можно добавить немного лимонного сока или тертого сыра.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Рыбное филе выложите в форму для запекания. Равномерно нанесите майонезную смесь на филе. Запекайте в духовке 20-25 минут до золотистой корочки.
Шаг 4. Подавайте рыбу горячей, украсив свежей зеленью. Отлично сочетается с легкими гарнирами, такими как отварной рис или овощной салат.
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