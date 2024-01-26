Замороженные овощи: 4 главных ошибки при их приготовлении

Замороженные овощи – не менее питательная, но более дешевая альтернатива свежим. Правильное приготовление обеспечит их яркий вкус и сохранит все витамины и минералы.

Замороженные овощи особенной популярностью пользуются зимой. Кроме того, в сумме они выходят дешевле, чем свежие. Однако во время приготовления блюд с добавлением замороженных овощей многие допускают одни и те же ошибки, которые влияют на вкус и текстуру овощей. Что это за ошибки и как из избежать, кулинарные эксперты рассказали ресурсу Allrecipes.

Всегда варить замороженные овощи

"Вы можете есть замороженные овощи как есть — без кастрюли, сковороды или микроволновой печи. Вам не нужно готовить их, как и не нужно готовить замороженные фрукты", — говорит Тоби Амидор, магистр наук, доктор медицинских наук, автор бестселлеров "Умное приготовление еды для начинающих" и "Поваренная книга здорового питания".

Она рекомендует разморозить овощи, а затем добавить в салат. Перед єтим необходимо убедиться, что они полностью разморожены и имеют слегка комнатную температуру.

Употребление овощей в сыром виде повышает их пищевую ценность и экономит ваше время.

"Воздействие высокой температуры может привести к разрушению некоторых питательных веществ, таких как витамин С, но не волнуйтесь слишком сильно: вам действительно придется переварить, чтобы уничтожить все витамины", — говорит Дана Анджело Уайт, магистр наук, доктор медицинских наук, автор книги "Здоровая воздушная фритюрница".

Например, "замороженную кукурузу можно просто пропустить под холодную воду, чтобы она разморозилась, и тогда ее можно будет добавить в салат. Нагрев и последующее охлаждение тоже подходят, но занимают больше времени.

"Мне нравится добавлять замороженную цветную капусту в смузи, чтобы повысить содержание питательных веществ, а также это помогает сделать смузи идеально морозным", — добавляет она.

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Размораживание всех замороженных овощей

Этот шаг не всегда необходим и отнимет у вас время.

"Это действительно зависит от того, что вы готовите. Замороженные овощи, неважно какие, можно готовить и не размораживая. Поскольку они представляют собой небольшие кусочки, пока они достигают минимальной внутренней температуры приготовления около 57 градусов Цельсия, их можно безопасно есть", — говорит Амидор, имея в виду, что размораживание не требуется. .

Более того, по словам Уайт, разморозка может иметь неприятные последствия, когда дело касается замороженных трав.

"Замороженные травы могут стать прекрасным усилителем вкуса, но их нельзя разморозить, а затем использовать — они теряют свою структуру в процессе замораживания, поэтому обязательно добавляйте их непосредственно в горячие блюда, такие как супы, соусы и приготовленные макароны без разморозки", – объясняет она.

Что касается других овощей, таких как брокколи или сладкий перец, то их можно разморозить, а затем разогреть. Однако в некоторых случаях вам может потребоваться полностью разморозить и удалить жидкость из замороженных овощей, чтобы блюдо не стало водянистым.

Размораживание на плите

Размораживание на плите занимает больше времени, и овощи в процессе могут терять свои полезные свойства.

"Микроволновая печь лучше всего подходит для размораживания овощей в пакетах, таких как зеленая фасоль, кукуруза, горох и морковь. Сама микроволновая печь может влиять на продолжительность приготовления пищи. Начните с 60 секунд и добавляйте время по необходимости. Также важно перемешивать овощи, поскольку большинство микроволновых печей создают горячие точки", – говорит Уайт.

Однако, как и любой другой метод влажного тепла, если его держать слишком долго, он может разрушить некоторые витамины. Вместо этого вы можете попробовать приготовить замороженные овощи на пару, бланшировать, обжарить их.

Не учитывать время приготовления

Время приготовления замороженных овощей может различаться, поэтому не думайте, что со всеми видами овощей можно обращаться одинаково.

"Разные овощи имеют разное время приготовления. Для более мелких кусочков, более тонких или мягких продуктов время приготовления будет быстрее (например, смесь гороха и моркови). Однако для приготовления таких продуктов, как тыква или большие куски овощей, может потребоваться немного больше времени", — подчеркивает Амидор.

Также полезно добавить немного воды в такие мелкие продукты, как горох и кукуруза, для более равномерного приготовления.

И наконец эксперты дают совет: всегда читайте инструкции производителя об оптимальном времени приготовления замороженных овощей.

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