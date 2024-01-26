Филолог рассказал, как правильно обращаться к женщинам (видео)

Часто на публике можно услышать фразу: "Шановні пані та панове". Впрочем, как правильно ударять первое обращение?

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно обращаться к женщинам на официальных мероприятиях. Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Часто на официальных событиях можно услышать фразу: "Шановні пані та панове". Впрочем, как правильно ударять первое обращение? Есть варианты и с первым слогом, и со вторым.

Пані — несклоняемое слово, поэтому обращение во множественном числе нормативно. Обычно это "пАні". Однако отдельные языковеды советуют ставить ударение на последнем слоге. А словарь Бориса Гринченко подает слово "пані" с двойным ударением. Ведь ударение на последнем слоге точно указывает на то, что обращаются ко многим женщинам, а не к одной.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — педагог, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками правильного использования украинского языка, в которых призывает искоренять суржик.

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