Бабка с рисом, изюмом и творогом: блюдо, придуманное украинскими хозяйками (видео)
Бабка с рисом — это невероятно вкусное, ароматное и сытное блюдо, которое подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие.
Бабка с рисом, изюмом и творогом – это сладкое, пышное и утонченное блюдо, которое напомнит вам о домашнем уюте и детских воспоминаниях. Это отличный выбор для семейного чаепития или праздничного стола. Рецептом поделились на YouTube-канале "Всесвіт рецептів".
Ингредиенты:
- рис — 1 стакан;
- изюм — 100 г;
- творог — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль – щепотка;
- масло сливочное — 50 г;
- сметана — 2 ст.л.;
- панировочные сухари для посыпки формы.
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Приготовление:
Шаг 1. Рис отварите до готовности, откиньте на сито и дайте остыть. Изюм замочите в теплой воде на 10 минут, затем обсушите. Творог протрите через сито или взбейте блендером для однородности.
Шаг 2. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте в яичную массу творог, рис, изюм и щепотку соли, тщательно перемешайте. Введите размягченное сливочное масло и сметану, еще раз перемешайте.
Шаг 3. Форму для выпекания смажьте маслом и посыпьте панировочными сухарями.
Выложите в форму тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке в течение 45-50 минут до золотистого цвета.
Шаг 4. Готовую бабку остудите, аккуратно извлеките из формы и подавайте, нарезав на порционные кусочки. По желанию можно украсить сахарной пудрой или свежими фруктами.
Простота приготовления и изысканный вкус сделают это блюдо желанным гостем на вашем столе.
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