За 15 минут: кукурузная каша на молоке

Всего четыре ингредиента и 15 минут — и вы получите вкусный и полезный завтрак. Молочная кукурузная каша довольно питательная.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом полезной кукурузной каши, которую можно приготовить за 15 минут, использовав самые простые ингредиенты. Кукурузная каша на молоке — это такая себе классика, которая всегда получается вкусной.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 мл молока;

100 г кукурузной крупы;

соль и сахар по вкусу;

50 г сливочного масла.

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Для начала наливаем в сотейник 500 мл молока и доводим его до кипения. Солим или сахарим по вкусу, всыпав 100 г кукурузной крупы, постоянно помешивая.

Варим кашу 10-15 минут на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Время будет зависеть от помола крупы: чем мельче, тем быстрее она варится. Если каша будет слишком густая, можно добавить еще немного молока.

После этого добавляем в кукурузную кашу 50 г масла, мешаем и подаем в горячем состоянии.

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