Как удалить пятна от жесткой воды: надежные лайфхаки

Держите это руководство под рукой на случай, если в следующий раз обнаружите пятна от жесткой воды на своих кранах, или стальной мойке. От них очень просто избавиться, если знать как.

Если в вашем доме используется жесткая вода (вода с высоким содержанием минералов, таких как магний и кальций), вы, вероятно, столкнулись с проблемами пятен, которые остаются после нее. Жесткая вода имеет тенденцию оставлять пятна везде, где она высыхает, особенно если это место не чистится часто или постоянно подвергается воздействию воды. Но от этих пятен просто избавиться, пишет BHG.

Вода может оставлять после себя пятна известкового налета, которые проявляются в виде белых меловых пятен. Жесткая вода также может содержать большое количество железа, оставляя после себя неприглядные пятна ржавчины. Узнайте, как избавиться от неприглядных пятен от жесткой воды на блестящих поверхностях и исправно работающей технике.

Средства для удаления пятен от жесткой воды

При очистке пятен от жесткой воды всегда следует использовать чистящее средство с низким уровнем pH. Продукты с низким pH не содержат отбеливателя гипохлорита натрия; продукты, содержащие отбеливатель, имеют высокий уровень pH.

Также можно использовать перекись водорода, которая обладает мягкими кислотными свойствами, которые могут помочь растворить и разрушить минеральные отложения жесткой воды. Как только отложения исчезнут, пятна станет легче очистить и вытереть.

Пищевая сода и белый уксус также являются отличными очищающими средствами с низким уровнем pH. Смешайте пищевую соду с водой или уксусом, чтобы получилась паста для очистки засохших пятен. Уксус сам по себе или разбавленный равными частями воды является мощным чистящим средством, особенно для таких приборов, как посудомоечные и стиральные машины.

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Как удалить пятна от жесткой воды в ванной

Туалет, душ, ванна и раковина в вашей ванной комнате склонны к появлению пятен от жесткой воды. Вы можете создать собственное чистящее средство, смешав равные части перекиси водорода и воды в миске или пульверизаторе.

Начните с нанесения раствора непосредственно на пятно от жесткой воды на стекле, плитке или кранах. Оставьте раствор на пятне на несколько минут, чтобы перекись водорода проникла и разрушила минеральные отложения. Затем с помощью щетки, губки или ткани аккуратно потрите испачканные участки.

Для унитазов лучше использовать средство для чистки без отбеливателей. Перед тем, как налить чистящее средство для унитаза, промойте унитаз и распылите средство под край и над ватерлинией из бутылки специальной формы. Используйте ершик для унитаза, чтобы очистить всю поверхность унитаза, затем дайте средству постоять 5 минут, прежде чем смыть.

Как удалить пятна от жесткой воды на кухне

Смесь перекиси водорода и воды или любого другого чистящего средства с низким pH также поможет очистить кухонные раковины и смесители. Обязательно дайте смеси постоять не менее 15 минут прежде чем вытирать. Засорение крана также может быть причиной того, что кухонный смеситель не распыляет воду должным образом. Чтобы исправить ситуацию, наполните пластиковый пакет водой и уксусом и завяжите его резинкой вокруг головки крана. Дайте ему постоять от 30 минут до часа, чтобы избавиться от грязи.

Как удалить пятна от жесткой воды с бытовой техники

Чтобы очистить посудомоечную машину от пятен, поставьте миску с белым уксусом на верхнюю полку и запустите самый горячий цикл. Запустите еще один цикл, используя чистящее средство для посудомоечной машины.

Чтобы освежить стиральную машину, налейте несколько чашек белого уксуса и включите самый горячий цикл.

Если у вас есть другие приборы, в которых часто используется вода, например кофеварки, возможно, их необходимо очистить или удалить накипь из-за постоянного воздействия на них минералов жесткой воды. Если вы хотите приготовить кофе или эспрессо, пропустите через машину смесь, состоящую из половины воды и половины белого уксуса, как обычно, с водой. После этого запустите обычный цикл с использованием только воды, чтобы убедиться, что весь уксус смыт.

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