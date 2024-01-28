Песочные кольца с миндальными хлопьями: простой рецепт ароматной выпечки

Аппетитные и хрустящие колечки станут изысканным угощением для всей семьи. Простота приготовления и изысканный вкус сделают это блюдо одним из любимых в вашем кулинарном репертуаре.

Песочное тесто — классическая основа для многих десертов. Кольца из песочного теста с миндальными хлопьями — это хрустящее и ароматное угощение, которое станет прекрасным дополнением к чаю или кофе, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

сливочное масло (комнатной температуры) — 150 г;

сахар — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

ванильный сахар — 1 пакетик;

миндальные хлопья — 100 г;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.;

щепотка соли.

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Приготовление:

Шаг 1. В миске смешайте муку с разрыхлителем и солью. В другой миске взбейте сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте яйцо к смеси масла и сахара, хорошо перемешайте. Постепенно вводите мучную смесь, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Тесто уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. Вырежьте круглой формой кольца, в середине каждого кольца сделайте отверстие меньшей формой. Обваляйте каждое кольцо в миндальных хлопьях.

Шаг 3. Выложите колечки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в духовке 10-15 минут до золотистого цвета.

Шаг 4. Подавайте колечки из песочного теста с миндальными хлопьями остывшими. Они идеально подойдут к утреннему кофе или вечернему чаю.

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